Norderstedt. Kartoffeln sind aus. Zwetschgen gibt es noch und Kürbisse. Die sind zurzeit die „Gemüse-Stars“. Sagt jedenfalls Bernd Adolf vom Hof Kürbisparadies Adolf auf dem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt an der Strandpromenade im Norderstedter Stadtpark. Bernd Adolf hat viel zu tun in dieser Zeit, denn er reist mit seinen prachtvollen Kürbissen, darunter dekorative und nicht nur schmackhafte Gebilde, von Bauernmarkt zu Bauernmarkt. „Hier in Norderstedt haben wir mittlerweile viele Freunde frischen Gemüses, und das Geschäft läuft gut“, sagt Adolf. Dafür reist er auch gern mit Zentnern von Obst und Gemüse aus Braak im Kreis Stormarn nach Norderstedt.

Bernd Adolf aus dem Kreis Stormarn hat schwer zu tragen an seinen prachtvollen Kürbissen.

Foto: Heike Linde-Lembke

Zum achten Mal hat der Kreativkreis Norderstedt den zweitägigen Kunsthandwerker- und Bauernmarkt organisiert und bildet damit das Finale der Sommersaison im Stadtpark. Wieder ist dem Kreativkreis ein bodenständiger und gemütlicher Markt-Mix geglückt. Mehr als 160 liebevoll dekorierte Stände mit Blumen, vorzugsweise winterharte Stauden, mit Kräutern und Teesorten, Marmeladen und Honig, Schinken und Wurst, Handtaschen und Hüten, Silber-, Gold- und Lederschmuck, dazu Accessoires für Wohnung, Haus und Garten lockten bei Sonnenschein und Regen Hunderte von Markt-Fans in den Stadtpark. Auch fürs leibliche Wohl war reichlich gesorgt.

Ganz aus Stettin kam Anna Adamiok. Sie brachte Kunsthandwerkliches aus Stroh mit. Neben ihrem mannshohen Strohbären zeigte Anna Adamiok jede Menge Strohpuppen mit und ohne Schalmei, Windspiele aus Stroh, Strohhühner und Strohhähne sowie mit Strohblumen gefüllte Strohkörbe.