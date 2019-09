Norderstedt . Nehmen wir nun den Roten? Oder den Schwarzen? Eine schwere Entscheidung. Vor allem bei Theaterproben. Und noch schwerer, wenn es sich um die Farbe eines BHs handelt. Oder besser op Platt: um den Böstenholler. Die Diskussion um Rot oder Swatt endet mit einem Patt. Vorläufig. Denn bei der Premiere am kommenden Donnerstag muss die BH-Farbe entschieden sein. Am 3. Oktober startet Tanks Theater mit einem neuen Format auf der Bühne des Festsaals am Falkenberg, mit dem bunten Abend „Dit un Dat op Platt“ mit Theater und Musik.

„Vor 25 Jahren hat Norbert Tank unser Amateurtheater gegründet, und nach diesem Vierteljahrhundert wollen wir jetzt etwas Neues auf die Bretter stellen, das hätte auch Norbert gefallen“, sagt Christian Hartrampf, heute Vorsitzender des Theatervereins.

Zwischen den kurzen Stücken spielt Rainer Lankau am Flügel

Mit seiner Ehefrau Marion Hartrampf führt er Regie bei „Dit un Dat op Platt“. Mit dem gesamten Tank-Team, darunter auch Renate und Horst Lüdecke, Sabine Owzareck, Gudrun Dohms, Dagmar Klein, Peter Jonsson, Ingo Kröger und die Knöpke-Familie, hat das Ehepaar Hartrampf amüsante Einakter und Sketche zusammengestellt, darunter die Einakter „Schatz, wi mööt snacken“ und „Dat Lästermuul“ und die Sketche „Dat corpus delicti“ und „’N Stück Koken un Footballsündag“.

Zwischen den Theater-Stückchen spielt Rainer Lankau am Flügel beliebte Schlager wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, der durch Norbert Tanks erfolgreiches Theaterstück „Een twee dree – St.Pauli“ zur vereinsinternen Hymne wurde. Bei den Schlagern, Liedern und Moritaten darf das Publikum mitsingen und schunkeln.