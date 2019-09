Die Nostalgie des Safeknackers

Polizeimeldung aus Bad Segeberg: In der Nacht von letztem Sonntag auf Montag wurde dort ein überregional bekanntes Möbelhaus zum Tatort von Einbrechern. Die Eindringlinge flexten mit entsprechendem Gerät einen Geschäftstresor auf und machten sich mit einer von der Polizei ungenannten Geldsumme davon.

Soweit die Fakten. Gehen wir mal davon aus, dass die Spurensicherung Ergebnisse liefert, die Ermittler saubere Arbeit leisten und die Täter geschnappt werden. Was rechtlich wie moralisch völlig in Ordnung ginge und unbedingt wünschenswert ist, möchte ich klar betonen. Einbruchdiebstahl ist kriminell, und kriminell gehört bestraft. Trotzdem beschleicht mich angesichts dieses aktuellen Deliktes ein Gefühl der Nostalgie, als hätte man unverhofft ein letztes Exemplar einer längst verschwunden geglaubten Spezies gesichtet. Es gibt ihn also noch, den Safeknacker alter Schule. Der wie zu Zeiten eines „Lord von Barmbek“ zu finsterer Stunde im Schweiße seines Angesichts in klassischer Konfrontation „Mann gegen Stahl“ auf einem Panzerschrank herumdengelt, bis die Kröten herauspurzeln.

Internetbetrüger, die kassieren, jedoch nie liefern

Verbrechen sind grundsätzlich Mist, aber in letzter Zeit beschlich mich oft der Eindruck, auch die Kriminalität werde immer erbärmlicher. Reihenweise neppen Betrüger arglose Senioren mit Schauergeschichten von angeblichen Notlagen, in denen sich Familienmitglieder befänden. Zum Geld abholen schicken die Gauner andere vor, sie selber sitzen zugriffsicher in irgendeinem ausländischen Callcenter und bequatschen bereits ihre nächsten Opfer. Oder Internetbetrüger, die kassieren, jedoch nie liefern. Oder Hacker, die vielleicht zu grobmotorisch sind, um einen Trennschleifer zu bedienen, aber mit einem Mausklick fremde Vermögen auf eigene Offshore-Konten transferieren. Unfassbar armselig auch die jüngst in Hamburg geschnappte Bande, die sich auf den organisierten Diebstahl und Verkauf von hochpreisigen Kinderwagen kapriziert hatte. Denen wünsche ich, dass sie im selben Knast sitzen wie vielleicht demnächst die Einbrecher aus dem Segeberger Möbelhaus.

Dort erwartet sie die Freigang-Konversation auf dem Gefängnishof. Irgendeiner stellt immer den Fragen-Klassiker: „Warum seid ihr hier?“ Dann antwortet einer: „Safe geknackt“, der nächste: „Juwelen entwendet“ oder „Geldtransport überfallen“. Und zuletzt gesteht ein verdruckstes Stimmchen: „Kinderwagen geklaut“…

Das wird eine schwere Zeit im Knast. Verdientermaßen.