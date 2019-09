In Norderstedt ist Fluglärm ab sofort Chefinnensache

Norderstedt. Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder wurde zur Vorsitzenden der Fluglärmschutzkommission (FLSK) des Hamburger Flughafens gewählt. Das Gremium, in dem vom Fluglärm betroffene Städte und Gemeinden mit dem Flughafen, den Hamburger Behörden und der Flugsicherung um Lärmschutzprogramme ringen und Lärm-Verstöße im Flugverkehr diskutieren (siehe Info-Kasten).

Löwenanteil des Lärms müssen Norderstedter und andere Umlandbewohner ertragen

„Es ist mir ein persönliches Anliegen, Norderstedt in der Fluglärmschutzkommission eine Stimme zu geben, die möglichst gut gehört wird“, sagt die Oberbürgermeisterin, die damit den Kampf gegen Fluglärm zur Chefinnensache erklärt. Ganz anders als Amtsvorgänger Hans-Joachim Grote, der nicht zu den Stammgästen in der FLSK zählte. Roeder will sich zunächst dafür einsetzen, dass die gültigen Nachtflugbeschränkungen eingehalten werden und nach 23 Uhr möglichst kein Flugzeug mehr startet oder landet. Sie setze auf eine Verschärfung der Verspätungsregeln. Die Bürgerinitiative für Fluglärmschutz in Hamburg und Schleswig-Holstein (BAW) ermittelte, dass es 2018 zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 8660 Starts und Landungen gegeben hat – ein neuer Negativ-Allzeitrekord und 68 Prozent mehr als 2011. Den Löwenanteil des Lärms müssen Norderstedter und andere Umlandbewohner ertragen. Laut Flughafen nutzten 68.108 oder 43 Prozent der Maschinen die Norderstedter Bahn.

Allerdings hat die Zahl der verspäteten Flüge in den vergangenen Monaten kräftig abgenommen: 495 Flugzeuge sind in diesem Jahr zwischen 23 und 24 Uhr gestartet oder gelandet, im Vorjahr lag die Zahl bei 876, ein Rückgang von 43,6 Prozent. Der Flughafen führe regelmäßig Gespräche mit den Fluggesellschaften, um die Zahl der Verspätungen nach 23 Uhr weiter zu reduzieren. So hätten die Airlines im Sommerflugplan 2019 rund 38 Prozent weniger Starts und Landungen in der letzten halben Stunde der regulären Betriebszeit geplant, in der letzten Viertelstunde sogar rund 80 Prozent weniger.

Fluglärmaktivisten sehen Roeders Rolle zwiespältig

„Wir gehen davon aus, dass Norderstedts Interessen beim Kampf gegen den Fluglärm jetzt stärker wahrgenommen werden“, sagt Reimer Rathje, Fraktionschef von Wir in Norderstedt (WiN). Die Wählergemeinschaft fand über den Fluglärmschutz zueinander und sitzt heute in der Stadtvertretung. „Vor allem in den Tagesrandzeiten müssen die Flüge über Norderstedt hinweg deutlich reduziert werden“, sagt Rathje. Es könne nicht sein, dass an einem Sonntagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr 32 Flugzeuge über die Norderstedter Bahn abheben. Laute Maschinen müssen bis 20 Uhr gestartet sein. Gehen sie nach 22 Uhr in die Luft, werden die Menschen aus dem Schlaf gerissen.

„Natürlich ist uns bewusst, dass Norderstedt allein an der gängigen Praxis kaum etwas ändern kann“, sagt Rathje. Die Oberbürgermeisterin müsse „eine Etage höher“ bei der Landesregierung Schleswig-Holstein deutlich machen, wie wichtig eine Entlastung der Norderstedter wäre. Von dort müsse Druck auf die Hamburger Flughafenbetreiber ausgeübt werden. Die Kooperation der Länder in der Metropolregion müsse besser werden. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat dem Ballungsraum Hamburg gerade attestiert, im Vergleich zu anderen Metropolregionen auf der Stelle zu treten.

Interessengemeinschaft für Fluglärmschutz plädiert für Flugbeschränkung ab 22 Uhr

„Es kann doch nicht richtig sein, dass wir als Bürger ab 22 Uhr Nachtruhe einhalten müssen, die Flugzeuge aber munter weiter über unsere Köpfe hinwegdonnern“, sagt Hans-Joachim Hartmann. Der Vorsitzende der Norderstedter Interessengemeinschaft für Fluglärmschutz (NIG) plädiert für eine Nachtflugbeschränkung ab 22 Uhr.

Die Strafen für verspätete Maschinen müssten drastisch ausfallen und mehr leise Flugzeuge eingesetzt werden, ihr Anteil liege gerade mal bei zwei Prozent. „Wenn eine Boeing 777 oder ein Airbus 380 abhebt, habe ich den Eindruck, dass die noch so niedrig sind, dass ich sie fast anfassen kann“, sagt Hartmann. Der NIG-Chef sieht auch die Umweltbelastung durch Kerosin mit Sorge. „Das wird immer schlimmer, meine Terrasse ist im Sommer schwarz.“ Der Feinstaub verteile sich über rund 15 Kilometer, da sei ganz Norderstedt betroffen.

Der Flughafen ist auch für Norderstedt ein wichtiger Arbeitgeber

Hartmann sieht die Chancen der Oberbürgermeisterin, in ihrer neuen Position für Norderstedts fluglärmgeplagte Bürger Entlastung zu schaffen, zwiespältig: „Wir dürfen nicht vergessen, dass der Flughafen ein wichtiger Arbeitgeber und Standortfaktor für Norderstedt ist.“ Die Flughafennähe sei ein entscheidendes Ansiedlungskriterium gerade für international agierende Unternehmen. Roeder spricht von einem permanenten Spannungsfeld, in dem sich Norderstedt und der Flughafen befänden. „Zum einen profitieren gerade wir als unmittelbare Anlieger von der Nähe zum Flughafen Fuhlsbüttel, der ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber ist. Zum anderen müssen wir gleichzeitig unbedingt die von Fluglärm betroffenen Bürgerinnen und Bürger und deren Lebensqualität im Blick zu haben.“