Um seine Sucht zu finanzieren, brach der Täter in der Tiefgarage an der Heidbergstraße mehrere Autos auf.

Norderstedt. In einer „tateinheitlichen Begehungsweise“, wie es im Juristendeutsch heißt, hat ein 27 Jahre alter Drogenabhängiger in Norderstedt in den Nachtstunden sechs Autos aufgebrochen. Tatort im Mai 2018 war eine Tiefgarage an der Heidbergstraße. Vor dem Amtsgericht musste sich der Mann wegen Diebstahls verantworten.

Die Tiefgarage ist mit einem Rollgitter gesichert. Wie der Angeklagte trotzdem zu den unterirdischen Stellplätzen kommen konnte, blieb ungeklärt. Sicher ist nur, dass der Mann irgendwann vor sechs Uhr morgens von Auto zu Auto schlich, denn erst um diese Zeit entdeckte der erste Autofahrer seinen beschädigten Wagen. „Die Windschutzscheibe und die Scheibe auf der Beifahrerseite waren eingeschlagen", sagte ein 48-jähriger Zeuge aus. Fünf weitere Autos wurden in dieser Nacht ebenfalls aufgebrochen. Wertgegenstände, die der Drogenabhängige hätte zu Geld machen können, fand er nicht. In ihrer Anklageschrift bezifferte die Staatsanwaltschaft die Reparaturkosten pro Wagen auf 600 Euro. Der Angeklagte hat nur ein Jahr die Koranschule besucht Die Kripo kam dem Täter auf die Spur, als sie in einem Wagen Blut entdeckte. Zum Tatvorwurf schwieg der Angeklagte. Er gab an, in seiner Heimat Algerien nur ein Jahr die Koranschule besucht zu haben. Nach Aufenthalten in Italien, Frankreich und Belgien sei er vor drei Jahren nach Hamburg gekommen und hatte dort einen Asylantrag gestellt. Jetzt lebe er als geduldeter Flüchtling in Deutschland. „Ich bin seit Langem stark suchtkrank. Kokain und so", ließ der schmächtige Mann über den Dolmetscher die Gründe für seine Beschaffungskriminalität mitteilen. Seit 2016 umfasst sein Strafregister bereits sieben Einträge. Weil der 27-Jährige mehrfach gegen Bewährungszeiten verstoßen hatte, sitzt er seit vorigen Juni hinter Gittern. Deshalb wurde er zum Prozess aus der Haft vorgeführt. Der Angeklagte erhielt wegen mehrfachen Diebstahls eine achtmonatige Bewährungsstrafe. Er sei zur Tatzeit schwer drogenabhängig gewesen und damals nur vermindert schuldfähig, betonte der Amtsrichter.