Norderstedt. Angekündigt war für die Hauptausschusssitzung am Montag eine „Aussprache zum Thema Brauhaus“. Doch die Öffentlichkeit durfte davon nichts mitbekommen. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder machte in der Sitzung klar, dass über die Hintergründe des Vertragsverhältnisses zwischen der Stadt und Rajas Thiele-Stechemesser, dem Geschäftsführer der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH (MeNo), nur hinter verschlossenen Ausschusstüren diskutiert werden könne. Und so landete die Aussprache im nichtöffentlichen Teil, und abermals verpassten alle Beteiligten eine Chance, endlich die nötigen Antworten auf die vielen Fragen der Politik und der Bürger zu geben.

Rajas Thiele-Stechemesser hat unter dem Dach der MeNo das äußerst erfolgreiche Brauhaus Hopfenliebe aufgebaut. Die Norderstedter trinken gerne Norderstedter Pils oder das 65er Garstedter Dunkel und sorgten 2018 für einen Umsatz von über 1 Million Euro. Bier-Sommelier Thiele-Stechemesser braucht dringend Braukapazität, um die Nachfrage in der Stadt ausreichend zu befriedigen. Deswegen trug er kürzlich im Hauptausschuss seinen Plan vor, im Stadtpark ein Hopfenliebe-Brauhaus zu bauen, in Form einer Aktienbrauerei, die Anteile an Bürger veräußert und Rendite in Form von Bier abgibt. Kostenpunkt: fünf Millionen Euro.

Obwohl das Projekt auf große Zustimmung stieß, weckte die Präsentation aber auch Zweifel. Besonders in den Reihen von CDU und FDP. Als noch dazu klar wurde, dass der städtische Mitarbeiter Thiele-Stechemesser die Markenrechte an der Hopfenliebe hält, wurde aus Zweifeln Misstrauen. Geht das rechtlich überhaupt? Dass sich ein städtischer Mitarbeiter in einem Unternehmen der Stadt eine Marke wie die Hopfenliebe aufbaut und sich mit dieser dann selbstständig macht?

„Wir gehen davon aus, dass wir alle Entscheidungen auf einer rechtlich einwandfreien Basis getroffen haben“, sagt Kai-Jörg Evers, der gemeinsam mit Thiele-Stechemesser die MeNo führt. „Alle diskutieren über die in der Sache völlig unerheblichen Markenrechte und meine Vertragsinhalte – aber nicht über das Projekt – das ist schade“, sagt Thiele-Stechemesser. Der Aufsichtsrat der MeNo werde am 30. Oktober tagen und alle nötigen Entscheidungen zu dem Thema fällen, kündigt er an.

Von CDU und FDP kommen nach der Sitzung am Montag widersprüchliche Aussagen. „Rechtlich scheint das wohl alles in Ordnung zu sein“, sagt Peter Holle, Fraktionschef der CDU, darauf bedacht, nicht zu viel aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu verraten. „Für uns bleiben nach wie vor viele Fragen“, sagt hingegen Tobias Mährlein von der FDP.

Rajas Thiele-Stechemesser betont, dass es für die Hopfenliebe langfristig nur zwei Möglichkeiten gebe. Entweder das Brauerei-Projekt, das sowohl die Marke als auch die Marktversorgung für ganz Norderstedt sichert und der Stadt eine Attraktion mehr und Prestige beschere. Oder immer mehr Norderstedter Bier müsste künftig irgendwo bei einer anderen Brauerei hergestellt werden – wegen langer Transportwege wenig nachhaltig und ohne Norderstedter Bezug. Falls die Hopfenliebe-Brauerei gebaut werde, könnte sich Thiele-Stechemesser vorstellen, die MeNo zu verlassen und die Brauerei zu leiten. Ebenso könnte sie auch von einem externen Investor realisiert und betrieben werden.

Für die MeNo wäre der Weggang Thiele-Stechemessers ein Verlust. 2006 übernahm er die „TriBühne“ vom glücklosen Geschäftsführer Rüdiger Flemer mit einem Defizit von 1,3 Millionen Euro, strukturierte den Laden um und senkte das Defizit bis heute auf knapp 850.000 Euro. Mit der Hopfenliebe gelang ihm etwas, woran etliche Gastronomen am Rathausmarkt scheiterten: eine Kneipe, die die Norderstedter lieben.