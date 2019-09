Norderstedt. Der Bund müsse den sozialen Wohnungsbau auch in den kommenden Jahren mit mindestens 1,5 Milliarden Euro pro Jahr fördern, um dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum entgegenzuwirken. Dafür sprachen sich die Bauminister der Bundesländer aus, die sich gerade zur ihrer Herbsttagung in Norderstedt treffen. Doch es gehe bei dem zweitägigen Treffen, zu dem heute Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) erwartet wird, nicht nur um den Bau von mehr Sozialwohnungen. Schleswig-Holsteins Innen- und Bauminister Hans-Joachim Grote, Gastgeber der Tagung, setzte sich auch dafür ein, Holz als Baumaterial stärker zu verwenden als bisher. Damit ließen sich sowohl Kosten als auch CO2-Emissionen senken.

Ein einzigartiges Projekt und Modell für das ganze Land

Was die Minister forderten, ließ sich nur wenige Meter von der Konferenz entfernt besichtigen: Die Katenwohnungen wurden eingeweiht, ein einzigartiges Projekt, das Minister Grote im Vorjahr als „Modell für das ganze Land“ bezeichnete. Auf dem Gelände der Paul-Gerhardt-Kirche am Buckhörner Moor sind vier Wohneinheiten entstanden. Mit 28 bis 30 Quadratmetern sind sie klein, günstig, und es wurde viel Holz verbaut. Gedacht sind sie für Menschen mit wenig Geld. Die Emmaus-Kirchengemeinde will mit dem Projekt ein Zeichen gegen die wachsende Altersarmut setzen. „In und um Hamburg herum sind fast 20 Prozent der älteren Menschen armutsgefährdet“, sagte Pastor Gunnar Urbach, der 39.000 Euro Spenden für den Bau der Katen gesammelt hat.

Den Löwenanteil der Baukosten von 392.000 Euro hat das Land finanziert und der Kirchengemeinde ein zinsgünstiges Darlehen in Höhe von 324.000 Euro und einen Zuschuss in Höhe von rund 30.000 Euro gewährt. Die Emmaus-Gemeinde bringt das Grundstück und damit einen Eigenanteil von rund 85.000 Euro ein. Mit Spenden haben sich neben vielen Bürgern die Velux-Stiftung, der Rotary Club Norderstedt und der Lions Club Norderstedt Neo beteiligt.

Pastor Urbach dankte zuallererst einem Mann für sein Engagement, ohne den der erfolgreiche Abschluss des Wohnprojektes nicht denkbar sei: Rolf Beyer vom Kirchengemeinderat sei Initiator und Motor gewesen, als Projektleiter, wie Beyer selbst sagte, dem Architekten gehörig auf die Nerven gegangen“. Sein Großvater habe in Ahrensburg gelebt, und dort habe er die Idee „geklaut“. An der Schlosskirche stünden noch Katenwohnungen, die einzigen im Großraum Hamburg.

Der Bau habe sich zwar um neun Monate verzögert, weil die Handwerker aus der Region ausgelastet waren, aber: „Die haben sich so toll untereinander verständigt, dass ich kaum eingreifen musste“, sagte Beyer, der für seinen Einsatz am Dienstag mit dem Ansgar-Kreuz ausgezeichnet wurde, der höchsten Auszeichnung der Nordkirche.

240 Euro Miete im Monat für 1,5 Zimmer mit Bad und Küche

Nach dem Rundgang durch die Katen waren sich die Mitglieder der Gemeinde einig: Trotz der geringen Zahl an Quadratmetern wirken die weiß gestrichenen 1,5-Zimmer-Wohnungen mit Wohnraum, abgetrennter Schlafnische, Bad und Küche größer als gedacht. Dazu die günstige Miete. 6,10 Euro kalt für den Quadratmeter und rund 2,10 Euro an Nebenkosten. „Das ergibt gut 240 Euro Miete pro Monat, deutlich weniger als der Höchstsatz von 430 Euro, den die Sozialhilfesätze vorgeben“, sagte Urbach. Als Bewohner kommen Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein infrage. Die Fachleute des Sozialamts werden die Wohnungen vergeben, erste Gespräche würden schon geführt.

„Sie haben Verantwortung übernommen, um Menschen Würde zu geben“, sagte Propst Karl-Heinrich Melzer. Menschen, die hin- und hergeschoben werden und keine Wohnung finden, drohten, ihre Würde zu verlieren. Melzer appellierte an alle, das Projekt weiterzutragen, damit es viele Nachahmer findet. Stadtpräsidentin Kathrin Oehme bezeichnete die Katenwohnungen als Leuchtturmprojekt, das unbedingt kopiert werden sollte, aber: In Norderstedt gebe es kaum verfügbare Grundstücke. „Mit dem Projekt sind wir noch nicht am Ende“, sagte Urbach. Nun seien die Nachbarn gefordert, Kontakte zu den künftigen Bewohnern aufzubauen und sie aus der Isolation zu holen