Kreis Segeberg. Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall auf der Autobahn 20 in der Nacht zu Donnerstag. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Volvo fuhr in Richtung Bad Segeberg und bremste in Höhe Weede aus noch unbekannten Gründen scharf ab. Eine 38-jährige BMW-Fahrerin prallte gegen das Heck des Volvos, der ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der Volvo-Fahrer und seine Beifahrerin (55) wurden schwer verletzt in ein Lübecker Krankenhaus gefahren. Die 38-Jährige erlitt einen Schock. Die Polizei sperrte die Autobahn in beide Richtungen. Der Schaden liegt bei 25.000 Euro.