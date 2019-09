Norderstedt. Es wird keine Pyro Games mehr im Norderstedter Stadtpark geben. Der Wettkampf der Pyro-Techniker, die es erstmals 2012 so richtig krachen ließen und erst am vorigen Wochenende wieder Tausende begeisterten, gehört der Vergangenheit an. „In Zeiten, wo Umwelt-, Lärm- und Naturschutz sowie die Vermeidung von Feinstaubbelastungen in aller Munde sind, sind die Pyro Games für uns nicht mehr zeitgemäß“, sagt Kai Evers, Geschäftsführer der Stadtpark Norderstedt GmbH. Der Verzicht auf das Spektakel sei mit Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder abgestimmt – und das obwohl die Verwaltungschefin die letzten Pyro Games nicht nur besucht, sondern auf ihrem Instagram-Profil auch mit dem Hashtag „#tolle Veranstaltung“ gelobt hatte.

„Wir bedauern, dass sicher viele Fans der Veranstaltung enttäuscht sein werden, bitten aber um Verständnis. Der Schutz unserer Umwelt und des Parks ist uns genauso wichtig wie mehr Lärmschutz für unsere Parknachbarn“, sagt Evers. Die Stadtpark GmbH werde ihr Programm für 2020 ohne die Pyro Games planen und sicherlich trotzdem mit Highlights wie dem ParkFunkeln, ParkPerPlex und den beliebten Festen und Märkten attraktive Unterhaltung bieten. Bei den Politikern trifft der Verzicht auf die Pyro Games auf geteiltes Echo: „Ich finde die Entscheidung richtig“, sagt Norderstedts SPD-Chefin Katrin Fedrowitz. Das Klima zu schützen, gerade auf lokaler Ebene, habe absolute Priorität. Auch Miro Berbig, Fraktionschef der Linken, hebt den Daumen. „Mit Klimaschutz und nachhaltigem Lebensstil haben die Pyro Games nichts zu tun. Die Luftbelastung ist durch Feinstaub, CO 2 und viele andere Giftstoffe geradezu gesundheitsgefährdend für alle Besucher und schädigt Flora und Fauna“, sagt Dagmar Feddern von den Grünen. Daher gehörten Veranstaltungen wie die Pyro Games nicht in „unseren Stadtpark“.

Peter Holle, Fraktionschef der CDU, meint: „Ich kann die Gründe für den Verzicht auf das Feuer-Spektakel durchaus nachvollziehen. Andererseits waren die Pyro Games einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Stadtparks.“ Reimer Rathje, Fraktionschef von Wir in Norderstedt (WiN), wirft dem Chef der Stadtpark-Gesellschaft und der Oberbürgermeisterin vor, die Entscheidung im Alleingang getroffen zu haben: „Die beiden hätten zumindest den Aufsichtsrat einbeziehen oder sogar breit darüber diskutieren lassen müssen.“ Rathje hätte den Bürgern die Entscheidung überlassen: „Wer meint, dass die Veranstaltung schädlich ist, muss ja nicht hingehen.“

Die FDP weine den Pyro Games nicht hinterher, aber: Wir halten es grundsätzlich für falsch, wenn jetzt jedes Feuerwerk geächtet und verboten wird“, sagt Tonias Mährlein, Fraktionschef der Norderstedter Liberalen.

„Wegen der Klimahysterie geht nun ein Spektakel verloren, das zu den Höhepunkten im Veranstaltungsprogramm des Stadtparks zählte“, sagt Christian Waldheim, Fraktionschef der AfD.

Umstritten ist auch die Absicht der Verwaltung, autonome Busse im Stadtpark zu testen. Der Probebetrieb sollte auf dem Rundweg um den See verlaufen und alle Parkeingänge einbeziehen. Später sollen die batteriebetriebenen Selbstfahrer die Bewohner des Neubaugebiets „Grüne Heyde“ durchs Quartier und von dort zu den Linienbussen außerhalb des Gebiets transportieren.

Während CDU und SPD den Plan im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr begrüßten, lehnten die anderen Parteien das Projekt ab. „Die Busse können nicht dort fahren, wo viele Menschen unterwegs sind, das ist gefährlich“, sagt Linken-Fraktionschef Berbig – eine Aussage, die FDP und WiN teilen. „Der Stadtpark ist autofrei, außerdem gilt hier die Straßenverkehrsordnung nicht, so dass kein Echtbetrieb möglich wäre“, sagt FDP-Fraktionschef Mährlein.

„Der Stadtpark dient der Erholung. Die Besucher spazieren um den See und sollen künftig zur Seite springen, wenn ein elektrischer Bus mit 12 km/h im Kreis um den See fährt. Eine Akzeptanz der Bevölkerung ist nur zu erreichen, wenn ein autonom fahrender Bus im Alltag nutzbar ist“, sagt WiN-Fraktionschef Rathje. Auch AfD-Fraktionschef Waldheim lehnt die Testrunde im Stadtpark ab: „Besser wäre eine Strecke in einem Gewerbegebiet.“ Fraglich sei zudem, ob die Technologie noch aktuell ist, wenn die ersten Bewohner auf die „Grüne Heyde“ ziehen. Außerdem könne die Stadt auf die Erfahrungen aus anderen Städten zurückgreifen und viel Geld sparen – zwei Busse kosten 310.000 Euro pro Jahr.