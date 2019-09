Tangstedt. Die zuständige Kriminalpolizei Norderstedt sieht nach derzeitigen Erkenntnissen keinen Zusammenhang zwischen den beiden Großbränden in Tangstedt, die in den Nächten auf Montag und auf Dienstag ausgebrochen waren (wir berichteten). Beim zweiten Fall, einem Mehrfamilienhaus am Dorfring/Henstedter Weg in Wilstedt, waren die 14 Bewohner unverletzt geblieben, es gab jedoch erheblichen Schaden am Gebäude. Sehr schnell waren die Ermittler bei diesem Brand zu dem Schluss gekommen, dass es sich um eine schwere Brandstiftung handele. Das Feuer war an oder in einem Schuppen ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt. Zeugen sind aufgerufen, der Kriminalpolizei etwaige Hinweise und Beobachtungen unter Telefon 040/52 80 60 zu melden.

Beim ersten Feuer war ein Einfamilienhaus im Heideweg (Wilstedt-Siedlung) betroffen. Eine 60-jährige Frau erlitt dabei schwerste Verletzungen, sie schwebt laut Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Hinweise, dass es hier ebenso eine Brandstiftung gegeben habe, gibt es nicht. Ein technischer Defekt sei wahrscheinlich, heißt es.