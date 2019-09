Bad Segeberg. Einbrecher haben aus einem Tresor bei Möbel Kraft Geld gestohlen. Die Höhe der Beute sei noch unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Täter waren in der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, in das Möbelhaus an der Ziegelstraße eingebrochen.

Ihnen gelang es, unbemerkt den Tresor aufzuflexen und zu entkommen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer Verdächtige gesehen hat, sollte sich unter 04551/8840 melden.

( tz )