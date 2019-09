Crazy Hambones bitten zum Blues

Am Freitag, 27. September, findet im Garten von Barbara Schütze in Sülfeld das nächste Konzert statt.

Die Crazy Hambones präsentieren am Freitag in Sülfeld ihren unverwechselbaren Sound, den sie selbst „Blues 2000“ nennen.

Sülfeld. Mit einem weiteren Blues-Abend findet die Veranstaltungsreihe Konzert im Garten am Freitag, 27. September, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit dem fünften Event dieser Art in diesem Sommerhalbjahr ihren Abschluss. Die Sülfelder Konzertveranstalterin Barbara Schütze konnte mit dem Blues-Trio Crazy Hambones erneut eine in der Szene bekannte Gruppe engagieren. „Mit der Konzertsaison bin ich sehr zufrieden. Wir waren durchweg ausverkauft. Im nächsten Jahr geht’s weiter“, freut sich Barbara Schütze.

Im großen Garten in Sülfeld (Kassburg 20D) präsentieren diesmal Henry Heggen (Gesang und Mundharmonika), Micha Maass (Schlagzeug) und Brian Barnett (Gitarre) ihren unverwechselbaren Sound, den sie „Blues 2000" nennen. Sie begeistern das Publikum mit Mundharmonika-Specials, virtuosen Gitarrenklängen und stampfenden Schlagzeug-Grooves. Musikalisch schöpfen sie aus der Fülle der Hinterlassenschaften von Muddy Waters, Walter Horton, Little Walter und Dr. Ross. Dabei schafft das Trio eine interessante Mischung aus Tradition und Moderne. Blues wird hier nicht neu erfunden, er wird in einfacher, rauer Form auf ganz eigene Art interpretiert. Großen Anteil daran haben der jetzt in Hamburg lebende US-Sänger Henry Heggen und der englische Gitarrist Brian Barnett mit ihrer Liebe zur Urform des Blues. Heggen stand mit Größen wie Joe Cocker, Mitch Ryder, Johnny Winter oder die Hamburger Blues-Legende Abi Wallenstein auf der Bühne. Crazy Hambones bedeutet „Verrücktes Schenkelklopfen" Der Name Crazy Hambones bedeutet „Verrücktes Schenkelklopfen". Das spielten früher die Schuhputzerkinder, um ihre Kundschaft zu unterhalten. Die Hambones über sich: „Blues ist wie Lachen und Weinen, dicht an der Seele, beides kann man nicht imitieren. Um echt zu sein, deshalb bleibt es für uns ein Abenteuer." Neben dem Blues gibt es wieder die legendäre und leckere heiße Tomatensuppe und kühle Getränke. Auch bei Schmuddel-Wetter findet der Konzertabend statt. Genügend Parkplätze sind auf einer extra dafür ausgewiesenen Wiese vorhanden.