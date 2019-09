Tangstedt: Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Erst am frühen Vormittag war der Hausbrand in Wilstedt gelöscht.

Tangstedt. Erneut hat es in der Gemeinde Tangstedt einen Großbrand gegeben. Nachdem in der Nacht zu Montag bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Wilstedt-Siedlung eine Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, war 24 Stunden später ein Mehrfamilienhaus in Wilstedt betroffen. „Wir sind um 3 Uhr alarmiert worden“, so Feuerwehrsprecher Andreas Riecken. Die Ortswehren aus Wilstedt und Tangstedt rückten zu einem Gebäude an der Ecke Henstedter Weg/Dorfring aus. „Dort brannte ein Schuppen in voller Ausdehnung, es drohte, auf das Mehrfamilienhaus überzugreifen.“ Zur Unterstützung wurden die Wehren aus Wulksfelde und Wakendorf II angefordert, zudem kamen zwei Drehleiterwagen aus Norderstedt zum Einsatz. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute vor Ort. Im Dachbereich griffen die Flammen auf den westlichen Teil des Wohnhauses über. Die 14 Bewohner hatten sich zuvor bereits selbst in Sicherheit gebracht, es gab keine Verletzten. Riecken: „Sie sind bei Bekannten im Ort untergekommen.“