Bluesband Bluesbones spielt im Kulturwerk Norderstedt

Norderstedt. Nico de Cock hat Wumm in der Stimme. Das bewies er bereits im April 2018 in der Konzertreihe Blueswerk im Kulturwerk. Jetzt holt Blueswerker Miro Berbig Nico de Cock und die belgische Bluesband Bluesbones wieder nach Norderstedt. Am Freitag, 27. September, wollen die fünf Musiker ihre Fans im großen Saal des Kulturwerks bestens unterhalten.

The Bluesbones touren seit fünf Jahren durch Europa. Sie bauen auf einen einfachen, in Ohr und Beine gehenden Rhythmus, auf dem sich die oft zeitkritischen Texte von Nico de Cock bestens entfalten können, weil ihre Inhalte durch keinerlei Verzierungen vernebelt werden. Nico de Cock, der längst zur ersten Liga der europäischen Bluessänger gezählt wird, spielt auch gern mal die Luft-Gitarre, während Bassist Geert Boeckx und Gitarrist Stef Paglia um ihn herum jonglieren und den Rock aus ihren Instrumenten holen, gern auch mal mit aufgemotztem Hall und Nachklang.

Neu in der Band ist Edwin Risbourg

Stef Paglia wird inzwischen als Weltklasse-Gitarrist gehandelt. Neu bei Bluesbones ist Piano- und Hammond-Player Edwin Risbourg, der auch als starker Solist gilt. Bassist Geert Boeckx und Schlagzeuger Koen Mertens liefern dazu Drive und Groove. Als Duo können Gitarrist Stef Paglia und Bassist Geert Boeckx auch Lyrik mit viel Freude am Variieren und Verzieren, an Innigkeit und Intimität, während Schlagzeuger Koen Mertens in die Wiederholungsschleife geht und ihnen eine sichere Struktur bietet, bis er ein furioses Finish hinlegt. Das Blues-Quintett bringt Songs auf die Bühne, die wie in „Romance For Rent“ von einem rumänischen Mädchen berichten, das zur Prostitution gezwungen wird. Mit subversivem Sound beschreiben sie einen Voodoo-Priester in New Orleans, erzählen von der Großstadt-Tristesse, von Schmerz und Sinnlichkeit, von Liebe, Verrat und Verlust. Bluesbones spielen das Leben.

Dafür gab’s zahlreiche Preise, beispielsweise den ersten Platz beim Belgian Blues Challenge 2016 und den zweiten beim European Blues Challenge in Dänemark 2017.

Bluesbones, Freitag, 27. September, 20 Uhr, Kulturwerk Norderstedt, Stormarnstraße 55. Eintrittskarten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf, unter Telefon 040/30 98 71 23, unter www.tribuehne.de im Internet und an der Abendkasse.