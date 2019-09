Autobahn 7 wird heute und morgen ab 9 Uhr gesperrt

Kreis Segeberg. Wegen Arbeiten an einer Hochspannungsleitung wird die Autobahn 7 am heutigen Dienstag und morgen zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt gesperrt. Die Sperrung beginnt jeweils um 9 Uhr und soll um 15 Uhr beendet sein. Mit der Wahl dieses Zeitraums außerhalb des Berufsverkehrs will der Netzbetreiber Tennet die Behinderungen für den Autoverkehr so gering wie möglich halten. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

Die Vollsperrungen sind aus Sicherheitsgründen erforderlich. In dieser Zeit werden an Seilen der 380-kV-Freileitung sogenannte Vogelschutzmarker befestigt. Dabei handelt es sich um Fähnchen oder Kugeln, die verhindern sollen, dass Vögel im Flug die Leitungen übersehen und sich daran verletzen. „Die Arbeiten an der Leitung finden mit einem Helikopter über der Fahrbahn statt", sagte Tennet-Sprecher Peter Helms. „Daher ist aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit während der Arbeiten über der Autobahn eine Sperrung der A 7 notwendig." Umleitungen werden ausgeschildert Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen werden ausgeschildert. Wer aus Richtung Hamburg kommt, sollte die Umleitung U45 nutzen und von der Anschlussstelle Kaltenkirchen über die L 320 (Kaltenkirchener Straße), die B 4 (Kieler Straße), den Lohstücker Weg und die B 206 zur Anschlussstelle Bad Bramstedt fahren. In der Gegenrichtung verläuft die Umleitung auf derselben Strecke über die U 66.