Neun Jugendliche wollen Automaten aufflexen

Norderstedt. Neun Jugendliche wurden in der Nacht zum Sonnabend in Norderstedt nach einem versuchten Automatenaufbruch festgenommen. Ein Zeuge meldete der Polizei um kurz nach 1.30 Uhr, dass am Alten Kirchenweg an der Einmündung zur Kiebitzreihe mehrere Personen an einem fest montierten Zigarettenautomaten flexen. Der Zeuge war laut Polizei durch die lautstarke Unterhaltung einer größeren Personengruppe und die typischen Geräusche einer Flex erwacht und sei deshalb auf seinen Balkon gegangen.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten flohen die neun Personen in unterschiedliche Richtungen. Sechs Streifenbesatzungen aus Norderstedt, Quickborn und Henstedt-Ulzburg konnten die Flüchtigen an verschiedenen Orten in Tatortnähe schließlich stellen. Bei der Durchsuchung der Festgenommen stellten die Beamten fest, dass einer der Jugendlichen ein Einhandmesser, ein weiterer ein Reizstoffsprühgerät mit sich führte. Acht männliche Täter, eine weibliche Täterin Bei den Jugendlichen handelt es sich um acht männliche Täter und eine weibliche Täterin im Alter von 14 bis 17 Jahren aus Norderstedt und Hamburg. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt, die Jugendlichen wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die Gruppe muss sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten, die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.