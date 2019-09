Norderstedt. Ein 77-jähriger Mann ist in Norderstedt offenbar mit einer Luftdruckwaffe angeschossen worden. Das Opfer erlitt eine blutende Wunde, aber keine ernsthaften Verletzungen. Die Hintergründe der Tat sind völlig unklar, die Beamten des Norderstedter Polizeireviers ermitteln.

Die Tat geschah bereits am Freitag, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 77-Jährige befand sich im Eingang des Rewe-Marktes, Ulzburger Straße 332, als das Geschoss ihn um 12.46 Uhr traf. Der Norderstedter hatte kurz zuvor das Ladengeschäft mit seiner Lebensgefährtin verlassen. Beim Überschreiten der Türschwelle hörte er von links einen leisen Knall und spürte sofort danach einen starken Schmerz an der linken Wange. Die Wunde blutete stark.

Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Der 77-Jährige ließ die Verletzung in einer Zahnarztpraxis behandeln, die über dem Supermarkt liegt. Eine weitere medizinische Behandlung war nicht notwendig. Am Tatort stellte eine Streifenbesatzung in einem Bodengitter ein Geschoss von einer Federdruck- oder CO2-Waffe sicher.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung und fragt, wer Hinweise zum Schützen geben kann. Die Schussabgabe erfolgte aus Richtung Süden und aus erhöhter Position. Hinweise unter Telefon 040/52 860.