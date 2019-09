Ein Supermarktbesuch endete für einen 77-jährigen Norderstedter beim Arzt: Als der Mann die Rewe-Filiale in der Ulzburger Straße zusammen mit seiner Lebensgefährtin verließ, habe er einen leisen Knall gehört und unverzüglich einen starken Schmerz an der linken Wange gespürt. Mit seiner zunächst stark blutenden Wunde eilte er in die über dem Geschäft gelegene Zahnarztpraxis, um sich dort vom Personal versorgen zu lassen. Eine weitere medizinische Behandlung sei laut Polizei nicht notwendig gewesen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagmittag.

Die alarmierte Streifenbesatzung konnte in einem Bodengitter am Tatort ein Geschoss einer Luftwaffe sicherstellen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung und fragt, wer Hinweise zum Schützen abgeben kann. Die Schussabgabe erfolgte aus Richtung Süden und aus erhöhter Position. Hinweise nimmt die Polizei Norderstedt unter der Rufnummer 040 / 528 06-0 entgegen.