Am Ende sangen alle „Dat Du mien Leevsten büst“

Henstedt-Ulzburg. Zum Auftakt des Herbstprogramms 2019 lud die Kulturfördervereinigung Forum zum Konzert der A-cappella-Gruppe „nur wir“ – und landete damit einen Riesenerfolg. Das Publikum in der komplett ausverkauften Kulturkate in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg war von der Leistung der vier Kieler Jungs Hennu (erster Tenor), Malte (zweiter Tenor), Geppi (Bariton) und Frerk (Bass) restlos begeistert.

Zwei Stunden lang sangen sich die vier durch so unterschiedliche Musikstile wie Rap, Pop, Klassik, Jazz und Volkslied. Bei ihrer Interpretation von „Hoch auf dem gelben Wagen“ waren sogar mehrere Stile im Spiel, wobei dem Schwager im Text eine zentrale Rolle zukam.

Unterstützt wurden die smarten Sänger von ihrem Techniker Joa, der für den passenden Hall und so manchen Loop sorgte. Aber auch unplugged überzeugten „nur wir“ stimmlich und rissen das Publikum mit.

Bei einem Chor-Festival in Estland, so berichtete Hennu, durfte die Band Deutschland mit einem Lied vertreten. Pathetisch sollte es sein, lyrisch und anspruchsvoll, da kam nur eines in Frage: „Wahnsinn“ von Wolfgang Petry. Wer genau aufpasste, konnte beim Vortrag neben dem taktgebenden dum, dum, dum auch dümmer, dümmer, dümmer heraushören. Die Zuhörer verstanden den Spaß: Ohne Aufforderung schmetterte sie den Sängern im richtigen Moment „Hölle, Hölle, Hölle“ entgegen. Zu einem Seemannslied von Santiano rollten die Sänger dann die Hemdsärmel auf und zeigten ihre Textil-Tattoos.

Der Abend endete mit donnerndem Applaus und Standing Ovations. Heidrun Schichler vom Forum sprach aus,was sicherlich sehr viele im Publikum dachten: „Was soll ich sagen? Ihr seid einfach großartig!“

Drei Zugaben gab es, und am Ende sang die ganze Kulturkate: „Dat Du mien Leevsten büst“.