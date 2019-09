„Sein oder Nichtsein“ – Hamlet kommt nach Todesfelde

Am 27. September wird der Shakespeare-Klassiker in der Kirche des Dorfes aufgeführt – mit lebensgroßen Puppen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Todesfelde. „Sein oder Nichtsein“ heißt es am Freitag, 27. September, in der Kirche in Todesfelde: In der dritten SE-Kulturnacht, die während der Segeberger Kulturtage stets einen besonderen Höhepunkt darstellt, wird in der Kirche des beschaulichen Dorfes von 20 Uhr an „Hamlet“ nach William Shakespeare aufgeführt – Hauptdarsteller sind lebensgroße Theaterpuppen. Zum Leben erweckt werden sie von dem Schauspieler und Puppenspieler Marc Schnittger, der die Figuren selbst angefertigt hat und für seine „Hamlet“-Produktion auf dem internationalen Solo-Puppenspieler-Festival bereits den Grand Prix gewann.