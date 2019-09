Oersdorf/Stralsund. „Gröner Bagalut“ heißt das feine Stöffchen, dass Markus J. Kohrt, Sarah Moor und Sebastian Winter in Oersdorf kreiert haben. Ein spritzig-frisches Brut IPA mit tropisch-fruchtigen Hopfenaromen, leichter Rieslingnote und einem sehr trockenen, schlanken Trunk.

Die drei Hobbybierbrauer fuhren mit ihrem Bagalut zur 3. Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer im Störtebeker Brauquartier Stralsund – und holten sich prompt den Titel. Die Oersdorfer Bier-Freunde setzten sich gegen 150 Hobbybrauer aus ganz Deutschland durch. „Mir fehlen die Worte zu dieser wundervollen Überraschung“, sagte Markus J. Kohrt nach der Siegerehrung. „Wir freuen uns riesig und können es noch gar nicht richtig fassen.“

Auf die Plätze kamen Seevetal und Bad Kleinen

Auf Platz 2 landete Jan Mordhorst aus Seevetal (Niedersachsen), der 3. Platz ging an Sebastian Below aus Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern. Als große Siegprämie steht ein gemeinsamer Brautag in Stralsund an. „Wir freuen uns schon sehr darauf, das Brut IPA von Markus, Sarah und Sebastian bei uns einzubrauen - ein Bierstil, der auch für uns neu ist“, sagt Störtebeker Innovationsmanager Jens Reineke. Vom fertigen Bier erhält der neue Deutsche Meister 40 Kisten nach Hause geliefert. Als Sachpreis erhält die Braugruppe außerdem eine Brauanlage, eine Schankanlage oder eine Bier-Reise ins Land ihrer Wahl. Doch damit nicht genug: Die drei Hobbybrauer überzeugten auch im Publikumswettbewerb und landeten auf dem dritten Platz der Kreativbiere.

Der Publikumspreis ging an ein Bierchen aus Hamburg

Das beliebteste Bier des Publikums brauten Tobias Witt und Maria Hirschbeck aus Hamburg. Ihr „KIPZ“, ein Brut IPA mit Kurkuma, Ingwer, Pfeffer und Zimt, erhielt die meisten Stimmen der Besucher. Die beiden dürfen ihre besondere Kreation mit Braumeister Michael Lembke von der Brauerei BRLO in Berlin einbrauen.