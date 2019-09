Norderstedt/Hamburg. Ein 60 Jahre alter Hamburger sitzt wegen des dringenden Verdachts, Cannabis im großen Stil angebaut und verkauft zu haben, in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, kam die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Norderstedter Kriminalpolizei dem Mann erst nach "monatelangen und intensiven Ermittlungen" auf die Spur.

Am vergangenen Mittwoch durchsuchten die Drogenfahnder insgesamt zehn Objekte in Hamburg und Schleswig-Holstein: Vier davon in Hamburg, Norderstedt und Quickborn wurden als professionelle Cannabis-Plantagen genutzt, zum Teil waren sie laut der Polizei extra zu diesem Zweck umgebaut worden.

Neben 800 Hanfpflanzen und "mehreren Kilogramm geerntetem Blütenmaterial" stellten die Ermittler einen fünfstelligen Bargeldbetrag und "diverse Schreckschusswaffen" sicher. Drei Personen wurden festgenommen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde gegen den 60-Jährigen Hauptverdächtigen Haftbefehl erlassen.