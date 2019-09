Feuerwehrmann Sam begeisterte Kinder im Stadtpark

Norderstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide hat am Sonntag zu ihrem 125. Geburtstag in den Stadtpark eingeladen – und fast ganz Norderstedt ist zur Feier gekommen. Bereits auf dem Parkplatz drehten Autofahrer ihre Runden, um endlich eine der heiß begehrten Lücken zu erhaschen. Vor den Essensständen an der Seepromenade bildeten sich teils lange Schlangen. Besonders groß war der Andrang bei den Auftritten von Feuerwehrmann Sam. Kinder warteten aufgeregt mit ihren Eltern vor der Bühne, bis sie endlich mit der Figur aus der gleichnamigen Zeichentrickserie ein Foto machen konnten.

„Amelie wollte unbedingt zu Feuerwehrmann Sam“, sagte Christin Krätzschmar, die Mutter des fünfjährigen Mädchens. Sie selbst habe Bekannte bei der Feuerwehr. „Im Stadtpark ist es immer voll. Heute aber besonders“, sagte sie weiter. Neben Sam liefen auch echte Feuerwehrmänner zum Anfassen und Anquatschen durch den Stadtpark. Zum Teil trugen sie Atemmasken, Helme und Schutzkleidung, um den Besuchern einen Einblick in ihren Alltag zu gewähren. „Mit mir wollten aber nicht so viele Kinder Fotos machen wie mit Sam“, bedauerte Michael Möller mit einem Schmunzeln. Der 28-Jährige ist bereits seit 2009 aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide. „Ich finde es toll, dass die Norderstedter so großes Interesse an der Feuerwehr zeigen“, sagte er. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Wohlfühlhaus zur Miete in Norderstedt sucht neue Familie Dieses Haus bietet ein geschmackvolles Ambiente durch den lichtdurchfluteten Wohnbereich mit großen Fensterelementen und einen Kamin. mehr Feuerwehrleute zeigten, wie sie die Flammen bekämpfen Die Besucher setzten sich in die Feuerwehrwagen, begutachteten die Innenausstattung und ließen sich von den ehrenamtlichen Helfern etwas über ihre Einsätze erzählen. So konnte jeder, egal, ob Groß oder Klein, die Feuerwehr hautnah erleben. „Wir interessieren uns besonders für die alte und neue Technik“, sagte Gerda Rehders (84), die gemeinsam mit ihrem Mann Herbert die Oldtimer anschaute. Vor 50 Jahren sei er selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv gewesen, fügte der 86-Jährige hinzu. Das Jubiläum im Stadtpark war vor allem ein Fest für Familien – an zig Kinderwagen baumelten Luftballons von Feuerwehrmann Sam. Noch mehr Unterhaltung gab es für die Kleinen vom Feuerwehrkasper, anschließend konnten sie Karussell fahren oder sich auf der Hüpfburg austoben. Spannend waren auch die Einsätze, die die Feuerwehr simulierte, um zu zeigen, wie sie seit Jahrzehnten gegen die Flammen kämpft.