Der Schurke ist der einzige nicht Durchgeknallte

Norderstedt. „De Neurosen-Kavalier“ heißt die niederdeutsche Komödie, mit der das Norderstedter Amateur-Theater (NAT) am Donnerstag, 19. September, Premiere im Festsaal am Falkenberg hat. Mit Thomas Bock in der Titelrolle. Der Amateurschauspieler ist prädestiniert für die Rolle des ehrlichen Schurken Felix Bollmann, ein Ganove mit Herz, der auch noch einige Semester Veterinärmedizin studiert hat.

Was aber geschieht, wenn so einer unversehens in eine psychotherapeutische Praxis gerät? Vor allem, was geschieht mit den Patientinnen? Beispielsweise mit der frustrierten Bestsellerautorin Claudia Carrera? Für die Rolle hat das Regie-Duo Angy Wermke und Suzan Bolkan NAT-Neuling Alexandra Karau-Steiger ausgesucht. Regisseurin Angy Wermke gibt sich die Rolle der diebischen Witwe Bast. Als depressive Kommissarin Maiwald kommt Irene Höper auf die Bühne, ebenfalls eine passgenaue Besetzung. Dazu gesellt sich Andreas Schmidt-Hinze als wahnwitziger Beamter Appelhans. Ann-Kathrin Düßler mimt die Sprechstundenhilfe Frollein Engel und der dröge Alexander Hiller den Nervenarzt Doktor de Witt.

Der einzig Normale in diesem Psycho-Panoptikum scheint der ehrliche Bandit Bollmann zu sein. Der ist so geerdet, dass er sogar therapeutische Triumphe feiert. Und zum Neurosen-Kavalier wird. Denn er glaubt noch an eine uralte Heilkraft – an die Mit-Menschlichkeit. Thomas Bock ist mutig, setzt er sich doch mit dieser Titelrolle einem großen Vergleich aus, schließlich spielte der legendäre Harald Juhnke den ehrlichen Schurken Bollmann 1995 im ARD-Film „Ach du Fröhliche!“