Klavier-Trio eröffnet Cognito-Konzertreihe

Stipendiaten der Yamaha Music Foundation spielen am Dienstag, 17. September, Werke von Bach, Beethoven, Debussy und Schumann in der „TriBühne“.

Norderstedt. Ein Klavier-Trio eröffnet die Cognito-Konzertreihe der neuen Saison. Am Dienstag, 17. September, 19.30 Uhr, spielen Annegret Neumann, Juliane-Sophie Ritzmann und Arda Arman in der „TriBühne“ Werke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy und Robert Schumann. Alle drei Nachwuchs-Musiker sind Stipendiaten der Yamaha Music Foundation of Europe und studieren in der Klavierklasse von Professor Christian Pohl an der Leipziger Musikhochschule.

Die 20-jährige Annegret Neumann erhielt bereits als Vierjährige Klavierunterricht. Mehrere Preise beim Wettbewerb Jugend musiziert, Stipendien und Preise folgten. Sie studiert seit Oktober 2018 in der Klavierklasse von Christian Pohl. Juliane-Sophie Ritzmann debütierte bereits als Zwölfjährige mit der Jenaer Philharmonie, Konzertreisen nach Österreich, Spanien, Italien und Russland folgten ebenso wie einige Stipendien. Arda Arman wurde 1999 in Istanbul geboren und studierte dort Klavier. 2017 wechselte er an die Leipziger Musikhochschule in die Pohl-Klasse. Karten zu 19 Euro gibt es im Vorverkauf, unter Telefon 040/30 98 71 23, unter www.tribuehne.de und an der Abendkasse. Bereits um 18 Uhr wird im Foyer der „TriBühne" die Fotografie-Ausstellung „Gesichter erzählen Geschichten" eröffnet. Die Journalistin und Fotografin Heike Linde-Lembke hat aus ihrem Fundus Fotografien ausgewählt, die besondere Menschen und Gesichter voller Seele zeigen, Menschen, die lieben, leiden, sich freuen, die bangen und hoffen: Ein Gaukler verzaubert Passanten. Ein Surferpaar wandert vor einer Wellenwand. Ein Ehepaar sehnt sich nach Afrika. Zwei Schriftstellerfreunde treffen sich in einer Buchhandlung. Zu sehen sind die Fotografien bis auf Weiteres jeweils vor und während der Veranstaltungen in der „TriBühne". Der Eintritt ist frei.