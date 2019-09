Wenn eine ganze Stadt im Wild-West-Fieber ist

Kreis Segeberg. Über 400.000 Besucher haben in der Saison 2019 die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg besucht. Dabei sah es noch Anfang der 80er-Jahre danach aus, als wäre diese Veranstaltung ein Auslaufmodell. Heulende Indianer auf dem Kriegspfad und ein deutscher Recke, der seine Mission als christlicher Friedensstifter vornehmlich mit überlegener Feuerkraft (Bärentöter, Henrystutzen) und knallharter rechter Kelle betreibt, entsprachen nicht mehr ganz dem wachsenden Bedürfnis nach politischer Korrektheit. Das scheint kein Problem mehr zu sein.

Neben den satten Einnahmen für die Stadt, die am Gewinn partizipiert, gibt es leider auch Verlierer. 80 Kalkberg-Anlieger beklagten jetzt chaotische Verkehrsverhältnisse, bedingt durch die steigende Zahl der Festspielbesucher. Ihre Grundstücke würden gnadenlos zugeparkt, die Anfahrten über dieselben engen Straßen abgewickelt wie vor 35 Jahren.

Liebe Segeberger, löst Euer Problem selbst. Werdet zum Teil des Events und lasst abschleppen. Raubt den fremden Scharen die Pferde(stärken) und fordert Lösegeld für die Kutschen. Zur nächsten Vorstellung rollen die Eindringlinge dann im vermeintlich sicheren Pulk, bilden eine Wagenburg um den Marktbrunnen und lassen sich in zähe Verhandlungen verwickeln („Du wollen parken in unseren Jagdgründen, du bezahlen musst, howgh!“).

Da die derart blockierten Zuschauer ausbleiben, kommen Winnetou, Shatterhand und die anderen Darsteller aus der Kalkbergarena hinab in die Stadt, um der Sache auf den Grund zu gehen – und werden sofort darin verwickelt. Es werden Teillösungen über Zweikämpfe angestrebt („Ich polier‘ dir Fresse und du parkst beim Nachbarn!“) und gemeinschaftlich neue Feindbilder entwickelt („Wir ziehen jetzt alle zum Bahnhof und überfallen Dampfross!“). Shatterhand, der Fuchs, findet heraus, dass noch keine A 20 um Segeberg herum führt und der komplette Überlandverkehr zwangsläufig auf der B 206 durch die Stadt schleicht – wie gemalt für einen Hinterhalt. Die Apatschen von links, Komantschen von rechts, Besucher nervenschonend in der Nachhut und alle Segeberger feste druff von vorn. Schon stehen alle Räder, alles parkt, steht herum und feiert – was willste sonst machen. Feuerwasser her, Friedenspfeife raus, alle glücklich.

4 Millionen Zuschauer, mindestens.