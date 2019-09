Julia aus Belgien schnappte Einbrecher aus Bulgarien

Bad Bramstedt. Julia ist die Mitarbeiterin der Woche in der Polizeidirektion Bad Segeberg. Die Beamtin hat nicht nur die vielleicht beste Spürnase unter den Polizisten der Region. Sie überzeugt auch jeden Täter im Nahkampf zur Aufgabe. Denn sonst fließt Blut. Am Freitag hat die Belgische Schäferhündin der Polizeihundestaffel in Bad Bramstedt einen Einbrecher dingfest gemacht.

Gegen 1 Uhr nachts wurde an einem Restaurant am Birkenweg der Einbruchalarm ausgelöst. Die Beamten trafen sam Tatort ein und stießen auf Einbruchsspuren. Von dem Einbrecher hingegen fehlte jede Spur – zumindest die Spuren, die der Mensch imstande ist zu erkennen. Diensthündin Julia hingegen erschnupperte den Einbrecher und wusste sofort, wohin dieser abgehauen war. Julia zog ihre Hundeführer in einen angrenzenden Park. Dort saß der Einbrecher, ein 32-jähriger Mann aus Bulgarien, in einem Gebüsch. Die Polizisten forderten ihn auf, herauszukommen. Der Mann ignorierte die Aufforderung und griff stattdessen in seine Hosentasche – falsche Entscheidung. Julia witterte eine Waffe und biss dem Mann in den Arm. Der Mann gab auf. Zwei Messer hatte er in der Tasche. Er gab den Einbruch zu und wurde ambulant verarztet. Und Julia? Bekam hoffentlich Leckerlis.