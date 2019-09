Tag der Feuerwehr im Norderstedter Stadtpark

Norderstedt. Die Freiwillige Feuerwehr Harksheide feiert Geburtstag. Die Wehr besteht seit 125 Jahren und möchte dieses Jubiläum mit den Norderstedtern feiern. Am Sonntag, 15. September, steht im Stadtpark der „Tag der Feuerwehr“ auf dem Programm. „Wir wollen zeigen, wer wir sind und was wir können“, sagt Wehrführer Henrik Liesner.

Er wird um 11 Uhr die Veranstaltung eröffnen. Die ehrenamtlichen Helfer wollen an diesem Tag für die Zuschauer Einsätze simulieren. Dazu gehören Übungen bei einer Fettexplosion, einem Feuer und bei einer technischen Hilfsleistung. Bei der Brandübung werden die Feuerwehrleute auch zeigen, mit welchen Einsatzmitteln vor Jahrzehnten gegen die Flammen gekämpft wurde.

Besonders haben die Feuerwehrleute bei der Gestaltung des Programms an die Kinder gedacht. Star des Tages wird Feuerwehrmann Sam sein, der mehrfach im Stadtpark auftreten wird. Außerdem kommt der Feuerwehrkasper. Für das Kinderrätsel haben viele Sponsoren attraktive Preise zur Verfügung gestellt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Big Band der Feuerwehr Garstedt.

Im Jahr der Gründung hatte Harksheide 500 Einwohner

Die Feuerwehr lädt alle Gäste ein, die Fahrzeugshow zu besuchen. Die Harksheider Brandschützer werden ihren gesamten Fuhrpark inklusive der neuen Drehleiter zeigen und erklären. Außerdem gibt es Feuerwehr-Oldtimer aus den Beständen der Wehr und des Norderstedter Feuerwehrmuseums zu sehen.

Sie werden die Besucher zurückführen in eine Zeit, als Harksheide noch ein Dorf mit 500 Einwohnern war. Im Jahr 1894 machte sich eine kleine Löschgruppe daran, den Ort vor Feuer und anderen Gefahren zu schützen. Weil sich nur 18 Freiwillige zusammenfanden, mussten mehrere Mitglieder zwangsverpflichtet werden. Dennoch nannte sich die Gruppe freiwillige Feuerwehr. Einsätze waren selten. In einer alten Chronik aus den Jahren 1897/98 heißt es, dass in dieser Zeit drei Häuser abbrannten und eines gerettet werden konnte. Danach folgte ein schnelles Wachstum der Wehr, das jedoch wieder einbrach, als viele Harksheider Männer zum Ersten Weltkrieg eingezogen wurden. Ähnlich war die Situation im Zweiten Weltkrieg, als die Wehr mehrfach nach Bombenangriffen nach Hamburg ausrückte – auch ohne Alarmierung. Die Helfer fuhren los, als sie den Feuerschein über der Stadt sahen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs Harksheide und mit dem Stadtteil auch die Feuerwehr. 1974 war die Wehr 66 Mann stark und wurde zu 50 Einsätzen gerufen. Heute gehören 83 aktive Mitglieder dazu. Hinzu kommen 25 Ehrenmitglieder und 219 fördernde Mitglieder. Statistisch betrachtet, wird die Feuerwehr täglich einmal zum Einsatz gerufen.