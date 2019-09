28-Jähriger schlug zu – nun muss er 1200 Euro zahlen

Bad Segeberg. Im Amtsgericht gibt es Prozesse, die sich auffallend ähneln. Hauptdarsteller sind junge Männer, die - oft unter Einfluss von Hochprozentigem – schnell mit Gleichaltrigen in Streit geraten. Am Ende fehlt den buchstäblich Weggetretenen die Erinnerung. Das Amtsgericht muss dann mühselig klären, wer damals auf wen und wie oft eingeprügelt hat. Körperverletzung heißt deshalb die strafrechtliche Anklage.

Der Fall des 28 Jahre alten Angeklagten vor Amtsrichterin Katrin Vitols entsprach nicht ganz dem Schema dieser erregten Kloppereien unter halbstarken Männern, denn der angeklagte Segeberger soll, im Gegensatz zu seinem Opfer, zur Tatzeit nüchtern gewesen sein. Laut Anklage hat er im vorigen September in der Fußgängerzone der Kreisstadt einem 20-Jährigen mit der rechten Faust auf die linke Schläfe geschlagen. Der Getroffene ging sofort zu Boden und verlor sogar das Bewusstsein. Bei ihm wurden im Krankenhaus Prellungen und ein gebrochenes Nasenbein registriert.

„Ich hab den Schlag noch kommen sehen, aber dann war ich schon weggetreten“, erinnerte sich das Opfer im Zeugenstand. Er sei damals in einer vierköpfigen Clique unterwegs gewesen, und zwar „heftig angetrunken“. Leider wisse er deshalb heute nicht mehr, warum die zufällige Begegnung in der menschenleeren Fußgängerzone kurz vor Mitternacht so dramatisch eskaliert sei.

Angeklagter wurde angeblich als „Barbiepuppe“ bezeichnet

Der Angeklagte, der mit einem Bekannten unterwegs war, gab an, vom Zeugen unvermittelt angepöbelt worden zu sein. „Er war besoffen und fragte mich, ob ich etwas auf die Fresse haben wolle. Außerdem titulierte er mich als ,Barbiepuppe’ wegen meiner langen Haare“, schilderte der gelernte Fotograf den Zusammenstoß. Mehrfach sei er vom Zeugen geschlagen worden.

Die Aufklärungsarbeit der Amtsrichterin gestaltete sich recht schwierig. Die Schwester des Zeugen, die neben den Streithähnen stand, gab an, dass nicht nur der Angeklagte, sondern auch dessen Begleiter auf ihren Bruder eingeprügelt habe. Dies bestätigte auch ein weiteres Mitglied der Clique. Der Begleiter wiederum sagte aus, dass lediglich er allein dem Zeugen gleich zweimal ins Gesicht geschlagen habe – der Angeklagte habe gar nichts getan.

Bei Prozessen dieser Art steht oft Aussage gegen Aussage. Die Amtsrichterin befand alle Zeugen für glaubwürdig und wies die Aussagen des Begleiters als reine Schutzbehauptung zurück. Sie verurteilte den Angeklagten wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1200 Euro.