HSV-Fanshop schließt nach zehn Jahren im Herold-Center

Norderstedt. „In Hamburg sagt man Tschüs – das heißt auf Wiedersehen“, steht auf einem Schild, das im Schaufenster des HSV-Fanshops im Herold-Center hängt. In Norderstedt sagt man nun auch „Tschüs“. Denn: Nach zehn Jahren schließt die Filiale an der Berliner Allee. Der HSV begründet seine Entscheidung mit einem auslaufenden Mietvertrag und einer fehlenden Wirtschaftlichkeit. „Wir haben uns aus wirtschaftlichen Gründen gegen eine Verlängerung des Vertrags entschieden, da sich das Kaufverhalten in den letzten zehn Jahren deutlich verändert hat“, teilte ein Sprecher dem Abendblatt mit. Es gebe immer weniger Kunden in Einkaufszentren, dafür mehr im Onlinehandel.

Bereits am kommenden Mittwoch, 18. September, können sich Fans ein letztes Mal mit Trikots, Tickets und Taschen in Schwarz-Weiß-Blau eindecken. Ab Montag starten Aktionstage – viele Fanartikel gibt es dann zu Sonderpreisen. So lange der Vorrat reicht. Der HSV betreibt nach der Schließung in Norderstedt nur noch vier weitere Fanshops in Hamburg, der nächste befindet sich im neun Kilometer entfernten Alstertal-Einkaufszentrum in Poppenbüttel. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Kaffeemühle in Osdorf mit drei separaten Wohnungen und Garten! Diese Hamburger Kaffeemühle hat acht Zimmer, drei separate Wohnungen, Keller, Garten mit Terrasse und Stellplätze. mehr