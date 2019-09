Stadt feiert Weltkindertag und Kinderschutzwoche

Norderstedt. Rund um den Weltkindertag am Freitag, 20. September, haben das Jugendamt der Stadt und die freien Träger der Jugendhilfe die Kinderschutzwoche in Norderstedt organisiert.

Zum Auftakt gibt es am Montag, 16. September, einen Fachtag zum Thema „Trauma“. Ob durch lebensbedrohliche Erlebnisse auf der Flucht oder durch das Erleben von Gewalt und Missbrauch in der Familie – überall in der pädagogischen Praxis treffen die Expertinnen und Experten auf betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Fachleute vom „Wendepunkt“-Fortbildungszentrum bieten in fünf praxisorientierten Workshops vertiefende Einblicke und Handlungsmöglichkeiten an. Alle, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, können sich noch im Internet unter www.Wendepunkt-fortbildung.de/inhouse-seminare für den Fachtag anmelden.

Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren und ihre Familien sind zum großen Familienfest am 20. September eingeladen. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr bieten die Organisatoren um Wolfgang Banse vom Kriminalpräventiven Rat rund um das Norderstedter Rathaus zahlreiche Spiel- und Spaßmöglichkeiten. Für Eltern gibt es Kurzvorträge zu Erziehungsthemen, sie können sich zudem über das Norderstedter Beratungs- und Unterstützungsangebot informieren.

Das Kinderkunstfest der Kulturstiftung in Kooperation mit dem Rotary Club Norderstedt beginnt am Sonnabend, 21. September, um 11 Uhr auf dem Rathausmarkt. Bis 16 Uhr können Kinder im großen Malzelt ihren Fantasien mit Pinsel und Farbe freien Lauf lassen.

Möglichst alle Bilder werden in den großen „3. Norderstedter Kinderkunstkalender 2019“ eingehen, der ab Herbst zum Verkauf angeboten wird.

An verschiedenen Ständen bieten die Grundschulen aus Norderstedt, das SOS-Kinderdorf und das Jugendamt der Stadt Kindern im Grundschulalter die Möglichkeit, kreativ zu werden und Spaß zu haben. Die städtische Musikschule begleitet die Aktivitäten mit einem Bühnenprogramm. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender geht zu 100 Prozent an die teilnehmenden Grundschulen und die Kulturstiftung Norderstedt.