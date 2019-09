Das solidarische Modell beim Haareschneiden

Ein Bauernhof in Kattendorf praktiziert die solidarische Landwirtschaft. Ein Konzept, das auch in anderen Branchen funktionieren könnte, oder?

Kreis Segeberg. In Kattendorf bieten die Betreiber eines ökologisch geführten Bauernhofes ein besonderes Geschäftsmodell. Ihre Kunden erwerben Ernteanteile zum monatlichen Festpreis von 218 Euro. Dafür erhalten sie das, was auf ca. 2500 Quadratmetern wächst. Die Menge soll ungefähr den Nahrungsbedarf eines Erwachsenen decken, schwankt aber naturgemäß je nach Saison – was auch für den Mix an Gemüse, Getreide und Fleischwaren gilt.