Machen die Schützen am Beckersberg zu viel Krach?

Henstedt-Ulzburg. Theoretisch wäre die Lösung ja so einfach, sagt Andreas Breezmann. „Ideal wäre es, wenn Schalldämpfer auf Schießständen erlaubt wären.“ Das würde 25 bis 30 Dezibel einsparen, sagt der Vorsitzende der Schützengilde Beckersberg. Nur: Lediglich Jäger dürfen diese Sondervorrichtungen auf Gewehre schrauben, Sportschützen nicht. „Die Landesregierung will das nicht. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund, das abzulehnen.“

Und weil das so ist, hat sich rund um den Verein, dessen Heimat sich seit Jahrzehnten auf dem Beckersberggelände befindet, eine Kontroverse entwickelt. Zwischen den Schützen und den Anliegern, die den Lärm der Schützen nicht länger hinnehmen wollen. „Ist der Lärm so stark, dass wir eingreifen müssen, um gemeinsam mit der Schützengilde den Lärm zu reduzieren?“, fragte Bürgermeister Stefan Bauer kürzlich im Planungs- und Bauausschuss.

Eine schalltechnische Untersuchung der Fachfirma Lairm Consult sollte Antworten auf zwei Fragen liefern: Liegen die Schallpegel der Vorderlader und Großkaliberwaffen .308 und .223, die auf dem offenen Stand benutzt werden, in der Straße Zum Park und der Olivastraße über den gesetzlichen Richtwerten? Oder werden sie von den Anwohnern nur als zu laut wahrgenommen?

Bloß weil sich ein Anlieger im Garten durch die Schützen beeinträchtigt fühlt, muss das nicht automatisch Konsequenzen haben. Auch Autoverkehr oder Flugzeuge verursachen Emissionen. Bis zu einem gewissen Punkt gehört so etwas zum Leben dazu. Das Limit sind – je nachdem, ob ein Bereich als Mischgebiet, allgemeines oder reines Wohngebiet klassifiziert ist – zwischen 50 und 60 Dezibel. Grundlage ist die Technische Anleitung Lärm (TA), eine Verwaltungsvorgabe, die bundesweit gilt.

Und: Geräuschimmissionen werden berechnet, nicht gemessen. Ein erfasster Wert fließt in eine Formel ein, weitere Faktoren sind die Zeit, der Abstand zur Bebauung, manchmal der Wind, dazu die Position des Mikrofons, mit dem der Lärm gemessen wurde. Anschließend werden standardmäßig wieder drei Dezibel abgezogen als Ausgleich für etwaige Messunsicherheiten.

Am Ende des Gutachtens stand für die Schützengilde das Ergebnis: Sie verstößt nordwestlich der Schießstätte teilweise gegen die Richtwerte – und zwar um bis zu sieben Dezibel. Benutzen die Schützen einen sogenannten Schallschutztunnel, ist es leiser. Allerdings gibt es nur eine solche Vorrichtung im Verein, zudem ist diese baulich nicht für jedes Kaliber geeignet.

Andreas Breezmann, Vorsitzender der Schützengilde Beckersberg.

Foto: Christopher Herbst

Die Art, wie die Analyse erstellt wurde, ist kompliziert. Denn natürlich kann ein Schallpegel auch deutlich lauter sein. Bis zu 89 Dezibel wurden erfasst, besagt das Gutachten. Dazu kommt die subjektive Wahrnehmung. Als zum Beispiel im vergangenen Jahr eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum Integrierten Gemeinde-Entwicklungskonzept stattfand, war die Schützengilde das Hauptthema. Diese sei lauter als früher, war ein Vorwurf, die Belastung würde zunehmen. Die damalige Debatte war ein Auslöser dafür, Lairm Consult zu engagieren.

Als das Gutachten dann der Politik präsentiert wurde, meldete sich Dieter Stutzke, Anwohner aus der Olivastraße, in der Einwohnerfragezeit zu Wort. „Wir laufen am Gebäude vorbei, plötzlich knallt es“, sagte er. „Seit sechs, sieben Jahren, seit die Gruppe aus Ellerau eingestiegen ist, haben wir gewaltigen Lärm. Eine Reduzierung der Schüsse bringt gar nichts.“

Mit den Ellerauer Schützen meinte er die ehemalige Großkalibergemeinschaft Gadeland. Ein Teil der Beckersberg-Mitglieder sei dort vor einigen Jahren eingetreten, erklärt Andreas Breezmann. So war es möglich, an Wettbewerben des Bundes Deutscher Sportschützen teilzunehmen. Und weil die Ellerauer damals kaum noch Mitglieder hatten, übernahmen die Henstedt-Ulzburger – 46 sind in beiden Vereinen aktiv – dort die Vorstandsarbeit. Zum Vergleich: Die Schützengilde hat 280 Mitglieder.

„Selbstverständlich ist die Schützengilde bemüht, alle erforderlichen Richtwerte einzuhalten. Wir führen dazu Gespräche mit Bürgermeister Stefan Bauer“, sagt Breezmann.

Aus Sicht des Vereins sei es die beste Option, wenn mit sämtlichen Großkalibern nur noch in einem kürzeren Zeitraum geschossen würde, also mittwochs und donnerstags von 19 bis 20 Uhr und auch sonnabends zu reduzierten Zeiten. So ließen sich die Grenzwerte einhalten. Bisher werden durchschnittlich laut Verein 562 Großkaliberschüsse pro Woche abgegeben.

Dass die Schützengilde an einen anderen Standort umzieht, ist sehr unwahrscheinlich. Als der Verein 2018 Fördermittel für die Sanierung eines Teils der Anlage erhielt, hat sich der Nutzungsvertrag um 25 Jahre verlängert. Ein Neubau wäre ein Millionenprojekt, das sich die Gemeinde kaum leisten könnte. Zu kostspielig sei auch eine Überdachung der offenen Bahnen.

Bürgermeister Stefan Bauer kündigte an: „Es wird Veränderungen geben müssen, wir wollen uns zusammensetzen, eine Lösung finden, die dem Gutachten Rechnung trägt.“ Es werde auf einen Kompromiss hinauslaufen, der schmerzlich sein könnte. Aber er betonte auch: „Die Schützengilde hat eine lange Tradition, sie gehört zu unserer Gemeinde, hat einen kulturellen Wert.“