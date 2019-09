Neuer Schulleiter kämpft gegen schlechten Ruf

Henstedt-Ulzburg. „Ich habe von Anfang an meinen Hut in den Ring geworfen“, sagt Christian Möller. Es ist dem 48-Jährigen anzumerken, wie gern er seinen neuen Job angetreten hat. Möller ist der neue Leiter der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg, verantwortlich für den Grundschul- und Gemeinschaftsschulbereich und damit für 750 Kinder und Jugendliche sowie das Kollegium mit 56 Lehrerinnen und Lehrern. Es ist bekannt, dass es teilweise kompliziert ist, offene Leitungsstellen zu besetzen, externe Bewerber gerade für kleinere Orte zu begeistern. In diesem Fall war das kein Problem – denn Möller, gebürtiger Lübecker, arbeitet bereits seit sieben Jahren an der Olzeborchschule, war Koordinator im Grundschulbereich.

„Ich habe hier seitdem eine schöne und glückliche Schulzeit verbracht", sagt er. „Ich kenne jede Steckdose mit dem Vornamen." Sein Vorgänger Wolfgang Gruchot hatte die Schule im Juli 2018 verlassen, ging allerdings nicht sofort in den Ruhestand, wodurch die Planstelle zunächst als besetzt galt, was für eine Verzögerung in der Nachfolge samt Ausschreibung sorgte – knapp ein Jahr gab es mit Holger Klose einen kommissarischen Leiter. Die OIzeborchschule verfügt über ein breites Sprachprofil All das ist Vergangenheit. Genau wie es der vermeintlich schlechte Ruf der Olzeborchschule sein soll, zumindest setzt sich Möller vehement dafür ein. In sozialen Medien hat es immer wieder negative Äußerungen über die Schule gegeben, die sich unter Eltern verbreiteten. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar", so Möller. Vielleicht habe das mit der Vergangenheit als Hauptschule oder dem DaZ-Zentrum (Deutsch als Zweitsprache) zu tun, wodurch der Ausländeranteil höher ist. „Aber damit hat die Olzeborchschule eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung übernommen", sagt der Schulleiter, „wir versuchen, junge Leute auf einen guten Weg zu bringen." Die Olzeborchschule ist auf einem „Weg des Wandels", so Möller, der Deutsch und Physik unterrichtet. „Wir haben ein Zwei-Säulen-Modell. Die Sportklasse wird seit einem Jahr sehr gut angenommen." Parallel verfügt die Schule über ein breites Sprachprofil, bietet neben Deutsch und Englisch auch Französisch und Spanisch an. „Das macht den Übergang in die Oberstufe leichter." Bürgermeister Stefan Bauer nahm während der Amtseinführung Bezug auf die Situation der Olzeborchschule. Diese sei in den vergangenen zwei Jahren in „schwierigem Fahrwasser" gewesen. Zuletzt seien die Anmeldezahlen aber wieder gestiegen, die Schule ist dreizügig. Mit Barbara Peña de Müller gibt es auch eine neue Konrektorin, unbesetzt ist derzeit noch die Stelle der Grundschulkoordination.