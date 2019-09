Norderstedter Politiker wählen neuen Baudezernenten

Norderstedt. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, sagt Christoph Magazowski und meint zum einen das deutliche Ergebnis, mit dem ihn Norderstedts Stadtvertreter zum neuen Baudezernenten gewählt haben. Und zum anderen das Drumherum, die lange Reihe der Gratulanten, die Blumen und anderen Geschenke. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ein paar Worte vorbereitet“, sagte der frisch gekürte Nachfolger von Thomas Bosse, der der Erste war, der Magazowski gratulierte.

„Mein Vorgänger hinterlässt große Fußstapfen, in die ich hineinwachsen muss und will“, sagte Magazowski. Thomas Bosse, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, hat 18 Jahre lang die Entwicklung Norderstedts entscheidend geprägt: Das wichtigste Straßenbauprojekt, die Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße und der Lückenschluss des Norderstedter Rings wurde unter seiner Ägide verwirklicht, neue Wohnungen wurden gebaut, der Radverkehr forciert und das Bildungshaus geplant.

Noch in den Anfängen steckt Norderstedts größtes Hochbauprojekt, der Neubau des Schulzentrums Süd, für den inzwischen mehr als 60 Millionen Euro kalkuliert werden. Der Umbau der Rathausallee, die weitere Stärkung des Radverkehrs, das innovative Neubaugebiet „Grüne Heyde“, der Bau weiterer Schulen und Kitas – Magazowski ist gefordert. Dabei kann der 39-Jährige, der zum 1. Januar sein Dienstzimmer im Norderstedt Rathaus beziehen wird und wie sein Vorgänger parteilos ist, auf eine solide Grundlage vertrauen: Er ist studierter Stadtplaner.

Nach dem Studium hat er ein halbes Jahr in Polen gearbeitet, seine Eltern stammen aus dem Nachbarland. Wissenschaftliche Arbeit und die Promotion schlossen sich an, ehe der verheiratete Vater zweier vier und neun Jahre alter Kinder als Klimaschutzmanager in der Gemeinde Trittau in den öffentlichen Dienst eintrat. Vor vier Jahren startete Magazowski, um dort den Klimaschutz voranzubringen – Fachwissen und die Erfahrungen, die im neuen Amt nützen werden, denn: Norderstedt hat ehrgeizige Ziele: Bis zum Jahr 2040 will die Stadt klimaneutral werden. Doch bisher ist sie davon weit entfernt, wie sich der aktuellen CO 2 -Bilanz entnehmen lässt.

„Diese Expertise war sicher ein Argument für seine Wahl“, sagt Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Zudem habe Bosses Nachfolger in seiner Präsentation vor den Kommunalpolitikern überzeugt, sowohl inhaltlich wie persönlich. Allerdings hatte die Verwaltungschefin mit der Wahl nichts zu tun, das war allein Sache der Stadtvertreter. Die Politiker hatten in einem mehrmonatigen Prozess die Spreu vom Weizen getrennt, von 36 Bewerbern haben die Parteien acht zur persönlichen Vorstellungsrunde ins Rathaus eingeladen.

Drei sagten ab, von den fünf anderen hat Magazowski den besten Eindruck hinterlassen. Auf ihn einigten sich die Parteien, so dass am Wahltag nur über einen Bewerber abgestimmt wurde. Miro Berbig, Fraktionschef der Linken, beantragte geheime Abstimmung. In alphabetischer Reihenfolge machten die 38 Stadtvertreter ihre Kreuze in der Wahlkabine. 32 von ihnen stimmten für den Neuen, fünf enthielten sich, eine Stimme war ungültig.

Magazowski verantwortet in Trittau auf Amts- und Gemeindeebene momentan das Bau- und Projektmanagement und ist zuständig für 8000 Trittauer, zum Amtsbezirk gehören 20.000 Menschen. Norderstedt mit 80.000 Einwohnern ist viermal so groß wie sein bisheriger Wirkungsbereich. Doch das schreckt den neuen Baudezernenten nicht: „Norderstedt ist eine sehr innovative Stadt, und das ist für mich äußerst reizvoll.“

Sozialdezernentin Reinders vertritt Oberbürgermeisterin

Was will er anpacken? „Da kann ich noch nichts Konkretes nennen.“ Er will sich erst ein Bild von der Stadt machen, die Stadtteile vor seinem Amtsantritt regelmäßig erkunden und vor allem viele Gespräche führen, mit dem Amtsinhaber, den künftigen Mitarbeitern, der Oberbürgermeisterin und den Politikern. „Wir können die Stadt nur gemeinsam entwickeln“, sagt Magazowski.

Eine wesentliche Funktion wird er allerdings nicht innehaben: Bosse vertritt die Oberbürgermeisterin. Diese Aufgabe wird künftig die bisherige Zweite Stadträtin und Sozialdezernentin Anette Reinders übernehmen. Die SPD schlug sie vor, 27 Stadtvertreter stimmten in geheimer Wahl dafür, acht dagegen, drei enthielten sich. „Herzlichen Dank für das Vertrauen. Ich möchte künftig auch diejenigen überzeugen, die gegen mich gestimmt haben“, sagte die Dezernentin. Im Übrigen sei dies auch ein trauriger Moment, bedeute er doch den Abschied von einem Kollegen, mit dem sie lange und eng zusammengearbeitet habe.