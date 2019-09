Diese Schule nimmt sich der schwierigsten Fälle an

Norderstedt. Schule war für sie immer ein Krampf. Sie konnte nicht richtig lernen, wurde gemobbt, von ihrer Familie nie unterstützt und war praktisch obdachlos, als sie mit 18 im Streit zu Hause auszog. Heute hat Funda Uludas, die türkische Wurzeln hat, in Hamburg geboren und in Norderstedt aufgewachsen ist, den Hauptschulabschluss geschafft. Dank der Produktionsschule, die in Norderstedt, Kaltenkirchen und Bad Segeberg seit vier Jahren gut 150 jungen Menschen, die ohne jede Aussicht auf einen Schulabschluss waren, wieder Hoffnung, Selbstbewusstsein und eine berufliche Perspektive verschafft hat. So wie die 20 Jahre alte Funda, die schon ihr nächstes Ziel ansteuert: Sie will im Heidberg-Krankenhaus eine Ausbildung zur Krankenschwester machen..

„Unsere Schüler kommen mit allen möglichen Problemen zu uns“, erklärt Annamary Aydin, die die pädagogische Leitung der vor vier Jahren gegründeten Produktionsschule innehat. Spiel- und Drogensucht, Verwahrlosung in der Familie wie bei Funda, Depression, Lustlosigkeit, Borderlinesyndrom, Ernährungsprobleme oder regelrechte Schulverweigerung machten ihnen das Leben und Lernen schwer, sagt die Pädagogin. „Unsere Schüler müssen erst einmal einen regulären Tagesablauf lernen. So, wie sie zu uns kommen, sind sie weder schul- noch arbeitsfähig.“

Ohne die Unterstützung der Produktionsschule mit ihren jeweils zehn bis zwölf Schulplätzen an den drei Standorten würden sie wohl hoffnungslos auf dem Arbeitsmarkt scheitern, auf der Straße landen, möglicherweise kriminell werden und dem Staat für immer auf der Tasche liegen, so Aydins düstere Perspektive.

Und so sorgt die Produktionsschule zunächst einmal für einen geregelten Tagesablauf an fünf Werktagen, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Die Schüler werden von den Lehrkräften nicht nur theoretisch in den Grundfächern unterrichtet. Sie stellen auch praktisch etwas her. So arbeiten sie unter fachlicher Anleitung in der PC-Werkstatt, machen Gartenarbeit, werkeln in der Holzwerkstatt, kochen Mahlzeiten, malen und renovieren in Schulen und Kindergärten und sozialen Einrichtungen. Und sie stellen auch aus Paletten und anderen Holzmaterialien einfache Möbel her, wie Funda Uludas in den zwei Jahren ihrer Teilnahme an der Produktionsschule in Norderstedt, die hier direkt neben dem Berufsbildungszentrum an der Moorbekstraße 19 liegt. „Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht“, sagt die junge Frau, die nach den Worten von Pädagogin Aydin „wie ausgewechselt und überhaupt nicht mehr mit dem orientierungslosen, schüchternen, fast verängstigten Mädchen von vor zwei Jahren zu vergleichen“ sei.

Vermittelt werden die jungen Leute von den Sozialämtern

Der Effekt des produktiven Arbeitens in der Produktionsschule und den Partnerbetrieben sei ein doppelter, betont Jochen Renk, der dem Wirtschaftsbeirat des Schulträgers angehört und den Kontakt zur Wirtschaft und den Unternehmen aus der Region hält, um Praktika für die Produktionsschüler zu bekommen. „Die Schüler stellen plötzlich und für manche zum ersten Mal in ihrem Leben fest, dass sie etwas machen, gestalten und herstellen können, was für andere einen Wert hat“, erklärt Renk. „Das macht sie stolz.“ So werden die einfach hergestellten Möbel zum Beispiel auf Flohmärkten verkauft und so wieder Einnahmen für die Beschaffung von Materialien erzielt.

Vermittelt werden die jungen Leute von den Sozialämtern und Jugendberufsagenturen an die Produktionsschule, sagt die pädagogische Leiterin Aydin. In der Regel seien sie zwischen 18 und 25 Jahre alt und ohne einen Schulabschluss. Ein halbes Jahr bis zu zwei Jahre dauert der Aufenthalt an der Produktionsschule. Gefördert wird das Projekt vom Jobcenter, der Arbeitsagentur und den beteiligten Kommunen, die nach Angaben Renks rund 800 Euro je Schulplatz im Monat an finanzieller Unterstützung gewähren. „Der Bedarf ist groß, und die Zahl der Plätze könnte durchaus noch aufgestockt werden.“

Auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien lobte jüngst das Programm des „produktiven Lernens“ von Schülern, die „durch dieses Projekt noch die Kurve gekriegt“ hätten. Landesweit sorgten die Produktionsschulen für weniger Schul- und Ausbildungsplatz-Abbrüche, so die Ministerin.

Für Funda Uludas hat sich ihr Leben komplett zum Positiven gewandelt. Sie, die anfangs noch aus dem Obdachlosenasyl am Langenharmer Weg zur Produktionsschule gehen musste, hat inzwischen eine Wohnung mit Familienanschluss gefunden. Und durch ein Praktikum im Krankenhaus sei ihr der Ausbildungsplatz zur Krankenpflegerin sicher, sofern sie jetzt noch bis zum nächsten Jahr den Mittleren Schulabschluss nachhole. Dafür büffelt sie jetzt fleißig, beteuert die junge Norderstedterin. „Ich bin ein völlig anderer Mensch geworden.“