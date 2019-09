Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Planiermaschine

Foto: Frank May / picture alliance / dpa /Frank May

Kreis Segeberg . Ein 51-Jähriger Segeberger wollte am Dienstag auf der B432 bei Groß Niendorf eine Planiermaschine überholen, die einen Grünstreifen bearbeitete und dazu auch auf der halben Fahrbahn fuhr. Beim Überholversuch kollidierte der Mercedesfahrer mit mit dem Baustellenfahrzeug und verletzte sich leicht. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4500 Euro, der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Baufahrzeug beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro.

Der 43-jährige Maschinenfahrer aus dem Kreis Ostholstein blieb unverletzt. Der Atemalkoholtest bei dem 51-Jährigen ergab 3,21 Promille. Rettungssanitäter brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Mercedesfahrer außerdem keinen Führerschein hat, leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wegen Alkohol am Steuer ein. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de 1-2-Familienhaus mit traumhaftem Garten in Hamburg-Rahlstedt Dieses Haus ist auf zwei Ebenen aufgeteilt und verfügt über eine Wohnfläche von 152m² sowie eine Grundstücksfläche von 1.141m². mehr