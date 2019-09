Polizei löst Ermittlungsgruppe im Fall Karabulut auf

Bad Bramstedt. Der Fall des Vermissten Baris Karabulut aus Bad Bramstedt bleibt weiter rätselhaft. Trotz intensiver Nachforschungen ist es der Polizei bislang nicht gelungen, den 32-Jährigen ausfindig zu machen. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe aufgelöst, die intensiv nach dem Mann gesucht hatte. Die Beamten haben sämtliche Hinweise und Spuren abgearbeitet, jedoch ohne Erfolg. „Die Ermittlungen werden jetzt von der Kripo Bad Segeberg fortgesetzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Baris Karabulut wird seit dem 18. März vermisst. Seine Eltern fürchten, dass ihr möglicherweise entführt wurde. Auch die Polizei schließt nicht aus, dass Karabulut einem Verbrecher zum Opfer gefallen ist. Dass er freiwillig untergetaucht sein könnte, halten die Ermittler für unwahrscheinlich.

Karabulut war am 18. März mit seinem VW Golf (SE EQ 284) in Norderstedt und Bad Segeberg unterwegs und traf sich dort mit Freunden. Dann verliert sich seine Spur. Erfolglos versuchten die Eltern und seine Freundin, telefonisch mit ihm Kontakt aufzunehmen. Am 19. März entdeckten sie den VW verlassen an einem See in Nehms.