SPD-Kreisverband unterstützt Lauterbach/Scheer

Kreis Segeberg. Für den Segeberger Kreisverband der SPD stand früh fest, wem sie den Bundes-Vorsitz zutrauen: Karl Lauterbach und Nina Scheer ist das Politiker-Paar, das die Sozialdemokraten an der Basis offiziell unterstützen. „Schon als noch gar nicht klar war, wer sich um die Nachfolge von Andrea Nahles bewerben wird, haben wir uns für den Kölner Bundestagsabgeordneten und seine Lauenburger Kollegin ausgesprochen und deren Kandidatur offiziell unterstützt“, sagt die SPD-Kreis- und Norderstedter Ortsvereinsvorsitzende Katrin Fedrowitz, nachdem die SPD die Bewerberliste geschlossen hat.

Acht Paare und der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner aus Bayern als Einzelbewerber wollen den Abwärtstrend stoppen und die älteste deutsche Partei in eine bessere Zukunft führen. Sie alle haben die Unterstützung erreicht, die für eine erfolgreiche Kandidatur nötig war: Fünf Unterbezirke beziehungsweise Kreisverbände, ein Bezirk oder ein Landesverband mussten die Kandidaten offiziell nominieren. „Es war der Wunsch des Bundesvorstands, dass die Kreisverbände Bewerber unterstützen“, sagt Fedrowitz. Entscheiden konnte entweder ein Kreisparteitag oder der Kreisvorstand – diesen Weg haben die Segeberger gewählt.

„Das heißt natürlich nicht, dass unsere Mitglieder unser Wunschpaar wählen müssen“, sagt die Orts- und Kreisvorsitzende. Wer die Nachfolge von Andrea Nahles antritt, entscheiden die mehr als 400.000 Genossen in einem Basisvotum.

Warum Lauterbach und die Lauenburger Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Scheer? „Wir kennen Nina Scheer relativ gut und schätzen sie, weil sie wichtige Themen wie Umwelt und Energie bearbeitet, klar ihre Meinung sagt, aber auch immer bereit ist, Kompromisse zu finden“, sagt Fedrowitz. Lauterbach sei als Bundespolitiker regelmäßig öffentlich präsent. Mit der Entscheidung für das Duo haben die Segeberger Politiker zugleich eine Entscheidung gegen die Große Koalition getroffen. Beide Kandidaten für das Spitzenamt wollen die GroKo beenden.

Aber nur, so Fedrowitz, wenn die Mitglieder dafür stimmen. „Ein weiteres Mitgliedervotum nach der Halbzeitbilanz der GroKo halte ich für den richtigen Weg“, sagt Fedrowitz, nachdem die Basis schon einmal knapp dafür gestimmt hatte, dass SPD und CDU ihre Regierungsarbeit fortsetzen.

Erste Regionalkonferenz findet heute in Saarbrücken statt

Vor der Urabstimmung haben die Genosse die Chance, die Bewerber kennenzulernen. Sie starten heute zur Promotour durch Deutschland. Auf 23 Regionalkonferenzen wollen und müssen sie sich bekannt machen und für sich werben. Los geht es heute in Saarbrücken, am 12. Oktober endet das Casting in München. Die Norderstedter und Segeberger werden sich den 18. und den 21. September merken, dann tritt das Politiker-Ensemble in Hamburg und Neumünster auf.

„Die Konferenzen will ich auf jeden Fall abwarten, ehe ich mich endgültig entscheide“, sagt Eberhard Rönsch, SPD-Vorsitzender in Kaltenkirchen. Im Ortsverband seien die Präferenzen sehr gemischt mit Vorteilen für die Schleswig-Holsteiner, Landeschef Ralf Stegner, der zum linken Parteiflügel zählt und mit Gesine Schwan antritt, Scheer und Lauterbach, ebenfalls eher links in der SPD, genauso wie Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange und Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens. „Ich bin ja eher für Olaf Scholz“, sagt Rönsch, aber: Der stehe wiederum nicht für den Neuanfang, den viele Sozialdemokraten fordern.

In dem Dilemma steckt auch Katrin Fedrowitz, bekennender Olaf-Scholz-Fan. Der Segeberger Landtagsabgeordnete Stefan Weber tendiert eher für ein Duo, das die SPD neu positionieren will, will aber die Regionalkonferenzen abwarten. Bunt ist das Meinungsspektrum bei der SPD in Henstedt-Ulzburg und Bad Bramstedt: „Wir werden uns noch auf einer Vorstandssitzung mit dem Thema beschäftigen“, sagt Henstedt-Ulzburgs SPD-Chefin Martina Kunzendorf.

Sein Favorit steht nicht auf der Kandidatenliste: „Sigmar Gabriel hat Charisma, der könnte was reißen“, sagt Wolfgang Giehl vom Vorstand der Bramstedter SPD. Er halte auch große Stücke auf SPD-Landeschef Ralf Stegner, doch der sei nicht mehrheitsfähig.