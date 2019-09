Jahrmarkt auf dem Festplatz in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen. Bunte Lichter, schnelle Karusselle und süße Leckereien – von Freitag bis Montag, 6. bis 9. September, dürfen sich die Kaltenkirchener wieder auf vier Tage Jahrmarkt in ihrer Stadt freuen. Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe eröffnen am Freitag um 15 Uhr gemeinsam mit den Schwarzpulverschützen das Spektakel auf dem Festplatz.

Bis 16 Uhr können alle Gäste während der „Happy Hour“ mit den Fahrgeschäften zum halben Preis fahren. Vom „Dancer“, über den „Jumper“ bis hin zur „Piratenrutsche“ gibt es reichlich Auswahl für Adrenalinjunkies. Gegen 22 Uhr, mit Einbruch der Dunkelheit, beginnt das Großfeuerwerk.

Für Kinder werden Fahrgeschäfte wie „Kuddel der Hai“, „Mini-Star-Lifter“ oder einfache Karusselle vor Ort angeboten. Insgesamt 88 Schausteller präsentieren ihre Attraktionen – 231 Bewerbungen hatte es im Vorfeld gegeben. „Seit mehr als 100 Jahren wird der Jahrmarkt von vielen Menschen aus Kaltenkirchen und dem Umland gerne besucht, und ich bin mir sicher, dass die Besucher auch in diesem Jahr ein gelungenes Jahrmarktwochenende erleben werden“, sagt Bürgermeister Hanno Krause.

Während der Veranstaltung wird die Norderstraße von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 24 Uhr, für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Zufahrt zu den gebührenpflichtigen Parkplätzen ist nur von der Barmstedter Straße möglich. Die Gebühr beträgt 1,50 Euro am Tag. Außerdem ist die Holstentherme sowie das Hotel Dreiklang während der Vollsperrung ebenfalls nur aus Richtung der Barmstedter Straße zu erreichen. Die Firma XXXLutz-Dodenhof stellt kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze der Holstentherme dürfen die Jahrmarkt-Besucher hingegen nicht nutzen.

AKN bietet am Sonnabend zusätzlichen Fahrdienst an

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens empfiehlt die Stadtverwaltung, auf den kostenlosen Buspendelverkehr auszuweichen. Auch am Warenlager von XXXLutz-Dodenhof wird eine Bedarfshaltestelle eingerichtet. Wie bereits in den vergangenen Jahren gibt es am Freitag- und Sonnabendabend die Möglichkeit, gegen 23.55 Uhr die letzte Abfahrt vom Festplatz zu nehmen.

Die AKN bietet am Sonnabend und Sonntag auf der Linie A1 ebenfalls einen zusätzlichen Fahrdienst an: Jeweils ab dem Nachmittag halten neun beziehungsweise acht Züge pro Richtung mehr als regulär an der Station Holstentherme. Mehr Informationen dazu finden Interessierte auf der Internetseite www.akn.de.

Jahrmarkt Kaltenkirchen, Freitag, 6., bis Montag, 9. September, Festplatz an der Norderstraße, Öffnungszeiten: Fr 15 bis 24 Uhr, Sa 14 bis 24 Uhr, So+Mo 14 bis 23 Uhr.