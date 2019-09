Was macht Föhrden-Barl so liebenswert?

Sie sind hier geboren und fest verwurzelt. Oder sie sind voller Überzeugung in den Ort gezogen, weil es ihnen hier so gut gefällt. Aber was genau ist es, das ihre Städte und Gemeinden im Kreis Segeberg so lebens- und liebenswert macht? Patrick Schwager hat darüber mit Bürgerinnen und Bürgern in Föhrden-Barl gesprochen.

„Mein Name ist Raabe – und ich habe viele Vögel“

Andreas Raabe

Foto: Patrick Schwager / Schwager

Die Geschichte beginnt, als sich Andreas Raabe und seine Freundin vor zwölf Jahren einen Wellensittich zulegten. Wenig später nahm das tierfreundliche Pärchen dann weitere Wellensittiche auf. „Die Frau ist weg, die Vögel sind geblieben“, lacht Andreas Raabe, der mittlerweile ganz vielen kranken, alten und gehandicapten Tieren in einem zur Voliere umfunktionierten Wintergarten ein artgerechtes Zuhause bietet. „Ich kenne jeden Vogel und seine speziellen Eigenarten“, betont Andreas Raabe, der sich im Laufe der Jahre quasi zu einem echten Wellensittich-Experten gemausert hat.

„Mit dem Löschanhänger kommen wir in jeden Winkel des Dorfes“

Wenn die Freiwillige Feuerwehr in Föhrden-Barl wegen eines Feuers ausrücken muss, dann wird ein Trecker vor den eigens angefertigten Löschanhänger gespannt. „Wir sind tatsächlich die einzige Feuerwehr im Kreis, die einen Löschanhänger nutzt“, sagt Wehrführer Hauke Hargens. Dafür gibt es einen plausiblen Grund: Weil sich die Bramau quer durch die Gemeinde schlängelt, wären große Teile des Ortes mit einem Löschfahrzeug schwer erreichbar. Der wendige Löschanhänger mit seinen 400 Metern Schlauch schafft es im Ernstfall in jeden Winkel des Dorfes. Die 26 aktiven Kameraden müssen im Jahr circa zwei bis dreimal ausrücken.

„Es ist mir eine Ehre, die Föhrden-Barler vertreten zu dürfen“

Bürgermeister Hans Jochen Hasselmann

Foto: Patrick Schwager / Schwager

Seit elf Jahren ist Hans Jochen Hasselmann Bürgermeister in Föhrden-Barl. „Nach meinem Ausscheiden als Berufssoldat habe ich mich als Dorfhistoriker und in der Kommunalpolitik engagiert“, erinnert sich Hasselmann. Als sein Vorgänger 2008 abtrat, stellte er sich für das Bürgermeisteramt zur Verfügung. Seitdem betrachtet er es als besondere Ehre, die Föhrden-Barler vertreten zu dürfen. Die Erneuerungen der Straßen hat Hasselmann ebenso erfolgreich auf den Weg gebracht wie die Verschönerung des Dorfeingangs. Auch Problemen hat er sich stets gestellt – als Windkraftanlagen gebaut werden sollten, entzweite dies die Dorfgemeinschaft. „Wir haben viel dafür getan, um den Gemeindefrieden wiederherzustellen“, sagt der 73-jährige.

„Hier kann ich kreativ sein“

Sigrid Hauser-Panje hat sich voll und ganz der Kunst verschrieben: In ihrem Atelier Pastello stellt die Autodidaktin etwa 60 ihrer Werke aus. Darunter Landschaften, Stillleben, aber auch Schmuck, den die Wahl-Föhrden-Barlerin vorzugsweise mit Knöpfen anfertigt. „Ich bin sehr neugierig und probiere gern vieles aus“, betont die Künstlerin. Die Abgeschiedenheit in der kleinen Gemeinde biete ideale Voraussetzungen: „Ich genieße die dörfliche Atmosphäre, hier kann ich kreativ sein und mich wunderbar inspirieren lassen.“ Besucher sind übrigens jederzeit willkommen, einfach klingeln und die kreative Vielfalt auf sich wirken lassen.

„Ich schicke die Föhrden-Barler auf Reisen“

Angelika Newmann

Foto: Patrick Schwager / Schwager

Als Vorsitzende des Kulturausschusses ist Angelika Newman zusammen mit den anderen Ausschussmitgliedern für den traditionellen Neujahrsempfang, das Ostereiersuchen und andere Veranstaltungen im Ort zuständig. In ihrer ehrenamtlichen Funktion schickt sie die Föhrden-Barler aber auch jedes Jahr für einen Tag auf die Reise. „Ich organisiere seit fast zwei Jahrzehnten die alljährliche Gemeindeausfahrt“, verrät die lebenslustige Frau. Die erste Tour führte in die Luftwerft Hamburg-Fuhlsbüttel. „Wir sind damals mit 14 Leuten im Pkw hingefahren“, erinnert sich Angelika Newman. In diesem Jahr reisten rund 50 Teilnehmer im Bus nach Fehmarn. „Unsere Tagestour ist für Jung und Alt, eine tolle Gelegenheit, einen schönen Tag im Kreise von Nachbarn und Freunden zu verbringen.“

„Ich unterstütze einen Schweinezüchter in Uganda“

Vor drei Jahren absolvierte Landwirt Steffen Thies eine Ehrenamtsausbildung. „Das erste Gruppentreffen aller Teilnehmer fand witzigerweise in Uganda statt“, erzählt der 31-jährige. Dort lernte er auch den Schweinezüchter Tonny Katumba kennen, der wenig später über Facebook Kontakt zu ihm aufnahm. Und weil sich Tonny Katumba nichts sehnlicher wünschte, als die Landwirtschaft in Deutschland einmal mit eigenen Augen zu sehen, stiftete die Kirchengemeinde Bad Bramstedt das Geld für den Flug. „Tonny hat dann vier Wochen bei uns auf dem Hof gelebt“, sagt Steffen Thies. „Er hat sich alles ganz genau angesehen und war schwer beeindruckt.“ Aus der Bekanntschaft ist eine enge Freundschaft entstanden: Zusammen mit der Kirche sammelte Steffen Thies weitere 3500 Euro, die für den Brunnenbau auf Tonny Katumbas Schweinefarm verwendet wurden.

Weitere Infos: Wiebeke Kruse – die Mätresse des Königs

Die erste urkundliche Erwähnung Föhrden-Barls geht auf das Jahr 1520 zurück. Schon vorher hatten sich allerdings auf beiden Seiten der Bramau Menschen angesiedelt. Beide Ansiedelungen wurden dann durch eine Furt miteinander verbunden. Daraus lässt sich auch der historische Ortsname ableiten, der so viel wie „Furt am kahlen Hügel“ bedeutet. Die bekannteste Tochter der Gemeinde ist Wiebeke Kruse, die 1610 in Föhrden-Barl das Licht der Welt erblickte und später die Mätresse des dänischen Königs Christian IV wurde. Im Jahr 1781 erfolgte die Abschaffung der Allmende, was die gerechte Verteilung der Gemeindemarkung mit sich brachte. Im Jahre 1888 wurde die Bramau begradigt. Im oberen Teil des Wappen sind drei silberne Laubblätter auf grünem Grund zu sehen. Darunter befindet sich ein in der Mitte offener Wellenbalken. Der untere Teil zeigt ein goldenes Amulett. Eine bogenförmige Erhöhung schließt beschriebene Wappenelemente von einer goldenen Fläche ab. Während der Ortsteil Föhrden durch die drei Laubblätter symbolisiert wird, stellt das Amulett den Ortsteil Barl dar und soll an Wiebeke Kruse erinnern. Der in der Mitte geöffnete Wellenbalken ist die Furt, die beide Ortsteile miteinander verbindet. Die bogenförmige Erhöhung hat gleich zwei Bedeutungen: Einerseits nimmt sie Bezug auf den Ortsteil Barl, der sich historisch als „Kahler Hügel“ übersetzen lässt. Andererseits steht sie für die Hügelgräber, die laut Experten in der Bronzezeit entstanden sind. Der grüne Grund verweist auf die große Bedeutung der Landwirtschaft. Heute leben 298 Menschen in Föhrden-Barl, das mit elf Betrieben nach wie vor sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Der punktuelle Bau von neuen Häusern bringt aber immer wieder Neubürger in die kleine Gemeinde, die in Wrist und Bad Bramstedt auf ein gut funktionierendes Bahnnetz zurückgreifen können. Die ausgedehnten Naturflächen mit Rad- und Wanderwegen laden zu schönen Erkundungstouren durch Feld und Wald ein.