Konzert geriet zur Hymne auf die Frauen

Norderstedt.. Sie musizieren seit ihrer Kindheit miteinander, und die Norderstedter Musiklehrerin Petra Bensieck hält die einst kleine, heute große Schar des Ensembles Merlini zusammen. In der Paul-Gerhardt-Kirche begeisterte ein Septett des Ensembles mit „Telemann op Platt“. Das Konzert geriet zur Hymne auf die Frau.

Zu Georg Philipp Telemanns Zeiten im 17. und 18. Jahrhundert wurde Plattdeutsch gedichtet, gesungen, gehandelt, gehadert und geliebt. Aber nicht im heutigen Niederdeutsch, sondern in der niederdeutschen Mundart von Wismar. Christa Heise-Batt, die Norderstedter Autorin, gilt als Niederdeutsch-Expertin, hat für das Ensemble Merlini einige Texte ins heutige Plattdeutsch übersetzt, beispielsweise Telemanns Kantate „De Fruuenstand“.

Swantje Tams Freier sang die Arie der Kantate fröhlich, trumpfte – endlich von der Jungfer zur Ehefrau geworden – gegen die Mannslüüd auf. Sanft und innig gelang ihr das Wiegenlied, mitreißend der Aufruf an alle Frauen zu heiraten, um endlich frei zu sein. Bei der schwarzhumorigen Trintje-Arie aus Reinhard Keisers Oper „Der Carneval von Venedig“ und mit Telemanns „Ha!Ha! Wo will wi hüüt noch danzen“ eroberte sie endgültig das Publikum.

Ebenso humorvoll ging Bariton Jan Schulenburg seine Arien an, beispielsweise aus der Oper „Heinrich der Vogler“ von Georg Caspar Schürmann. Zur Telemannschen Kanarienvogel-Moritat brachte er eine quietschgelbe Badewannen-Ente mit. Für die Zwischentöne dieser Moritaten sorgten die Instrumentalisten mit Jasmin Hölzel und Martin Hageböke an den Violinen, Tore Wiedenmann an der Viola da gamba, Dominik Mugele am Cello und Susanne Böhnstedt am Hitchcock-Spinett. Fröhlich spielten sie die Telemann-Ouvertüre „Die Dirne“, schnell und exakt im Rhythmus kam ein Satz aus „Der Hexentanz“ von Telemann.