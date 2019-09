Junge Messe: Wie geht es nach der Schule weiter?

Norderstedt.. Die Schule ist endlich beendet und nun stehen einem (angeblich) alle Möglichkeiten offen. Doch welches ist die richtige berufliche Laufbahn? Soll ich ein Studium beginnen oder doch lieber eine Ausbildung?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Thema Berufsorientierung werden auch in diesem Jahr auf der Jungen Messe, die bereits zum 23. Mal in Norderstedt stattfindet, beantwortet. Am Freitag und Sonnabend, 6. und 7. September, öffnet die „TriBühne“ an der Rathausallee ihre Türen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Gemeinsam haben die Stadt Norderstedt, die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH und Norderstedt Marketing ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Am Freitag stehen den jungen Leuten in der Zeit von 9 bis 15 Uhr Ansprechpartner verschiedener Unternehmen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Auch Auszubildende werden vor Ort sein und über ihre Erfahrungen aus der Berufswelt berichten.

Zwischen 10 und 16 Uhr Fragen stellen, Infos sammeln

Am Sonnabend können die Besucherinnen und Besucher in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in der „TriBühne“ ihre Fragen stellen und Informationen sammeln.

Die Unternehmen haben auf der Jungen Messe nicht nur die Möglichkeit, sich vorzustellen, sondern sie können auch eventuell vorhandene Vorurteile ausräumen. Besonders interessant wird es für die Messebesucher, wenn die Unternehmen über unbesetzte Stellen, Ausbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten sprechen.

Der Besuch der Jungen Messe, die von der VR Bank in Holstein präsentiert wird, lohnt sich also für Unternehmen und junge Menschen gleichermaßen, denn der informative Austausch hilft festzustellen, ob Ausbildung oder Studium zu den jeweiligen Vorstellungen passen und Interesse geweckt werden kann.