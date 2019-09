Schulzentrum Süd feiert Auszeichnung durch Unesco

Norderstedt.. 1000 Schüler blieben freiwillig nach Schulschluss auf dem Gelände des Schulzentrums Süd – denn es gab etwas zu feiern. Zum einen das Klima-Sommerfest der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark (GO) und des Lise-Meitner-Gymnasiums (LMG). Zum anderen wurden die Schulen von den Vereinten Nationen zu „mitarbeitenden Unesco-Projektschulen“ ernannt.

Wie engagiert sich beide Schulgemeinschaften für Klimaschutz und Nachhaltigkeit einsetzen, zeigten sie an kreativen Info- und Mitmachständen – vom Müllangeln und Wassertests über ein kulinarisches Länderquiz und Upcycling-Produkten bis hin zu Modellen für die Stadtteilentwicklung. Die Offiziellen der Unesco, der Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, hatten die Aktivitäten begutachtet und übergaben am Freitag im Beisein von Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder die Auszeichnungen an die Schulleiter Stefan Damp (LMG) und Siegfried Hesse (GO).

Gymnasium kooperiert für Meeresschutz- und Klimaprojekte

Die Aufnahme in das Netzwerk erfolgt in drei Stufen: Die beiden Schulen befinden sich derzeit in der zweiten Stufe auf dem Weg zum Titel „anerkannte Unesco-Projektschule“. Landesweit sind es zehn, bundesweit 300 Schulen, die im weltweiten Bildungsnetzwerk an Projekten arbeiten. „Wenn beide Schulen weiter mutig über die Grenzen einer Alltagsschule gehen, bekommen sie in zwei Jahren Post von unserer Pariser Zentrale“, sagte die Unesco-Landeskoordinatorin Kathrin Peters.

Die Motivation im Schulzentrum Süd ist groß. Das Gymnasium kooperiert für Meeresschutz- und Klimaprojekte mit Schulen in Italien, Portugal und Bulgarien. An der Gemeinschaftsschule wird ein Minihaus für nachhaltiges Wohnen gebaut und eine mobile Feldküche für Obdachlose geplant.