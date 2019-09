Bramstedter Feuerwehr bekommt eine neue Wache

Das Platzproblem der Freiwilligen Feuerwehr ist gelöst: Neue Feuerwache soll auf einer Fläche an der Hamburger Straße gebaut werden (Symbolfoto).

Bad Bramstedt.. Mit Sekt haben am Montagabend Feuerwehrleute, Politiker und Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske im Rathaus auf ein Grundstücksgeschäft angestoßen, das die seit Jahren andauernden Platzprobleme der Freiwilligen Feuerwehr lösen wird. Jeske hatte am Nachmittag den Kaufvertrag für ein 7300 Quadratmeter großes Grundstück unterschrieben, auf dem eine neue Feuerwache gebaut werden soll. Die Fläche befindet sich an der Hamburger Straße. Bis vor Kurzem standen dort noch die Gebrauchtfahrzeuge des Autohändlers Krispin.

Neubau kostet neun bis zwölf Millionen Euro Mit der Unterzeichnung sind die jahrelangen Diskussionen beendet, ob die Feuerwehr umziehen wird oder ob der Standort am Sommerland ausgebaut werden kann. Nachdem die Nachbarn der Wache der Bürgermeisterin klargemacht hatten, dass sie keine Flächen für die Erweiterung verkaufen, hatte sie erneut Kontakt mit den Eigentümern des Krispin-Grundstücks aufgenommen, mit denen die Stadt vor Jahren schon einmal verhandelt hatte. Der Neubau der Wache wird neun bis zwölf Millionen Euro kosten und zu zwei Dritteln mit Städtebauförderungsmitteln bezuschusst.