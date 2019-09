Kinoromantik auf dem Norderstedter Rathausplatz

Norderstedt.. Als der Film „Monsieur Claude und seine Töchter 2“ um 20.40 Uhr beginnt, zeigt das Thermometer immer noch 25 Grad an. Rund 700 Menschen haben sich am Sonnabendabend zum 3. Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz in Norderstedt versammelt – sie alle tragen kurzärmlige T-Shirts, Kleider und Flip-Flops. „Mehr Glück kann man mit dem Wetter nicht haben“, sagt Quartiersmanager Thomas Will, der die Veranstaltung organisiert hat.

Die „MobyKlick“-Lounge bietet gepolsterte Sitze.

Foto: Annabell Behrmann

An einer der Stirnseiten ragt eine 12 x 8 Meter große Leinwand in den Himmel. Theaterleiterin Jasmin Frentzen verteilt standesgemäß Popcorn, Nachos und Slush-Eis. Das Spectrum-Kino Norderstedt hat den Film zur Verfügung gestellt. Je später der Abend wird, desto näher rücken die Menschen zusammen. Bis hinten zum Regentrude-Brunnen sind es mindestens 30 Stuhlreihen, in denen die Besucher sitzen. Einige haben ihre eigenen Klappstühle von zu Hause mitgebracht, die meisten leihen sich welche für zwei Euro pro Stück aus. Die Straßenleuchten hüllen den Rathausmarkt in ein romantisches Licht.

Elia und Michelle Hasenkux haben Tickets gewonnen.

Foto: Annabell Behrmann

„Ich finde es schön, dass es in der Stadt immer mehr öffentliche Veranstaltungen gibt, bei denen die Norderstedter zusammenkommen können“, sagt Susann Piazza, die bereits im vergangenen Jahr das kostenlose Open-Air-Kino besuchte. Piazza weiter: „Es ist unkompliziert, und auch Leute mit einem kleinen Geldbeutel können an solchen Abenden teilnehmen.“ Rundherum auf dem Rathausplatz sind Stände aufgebaut, an denen es Pizza, Pommes oder Bratwurst zu kaufen gibt. Schon ab 18.30 Uhr sorgt die dreiköpfige Männer-Band Saints in Action mit einer Mischung aus Oldies, Pop- und Countrysongs für eine gemütliche Atmosphäre am Spätsommerabend.

„Wir sind ganz aus Hamburg-Uhlenhorst gekommen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt Michelle Hasenkux, die gemeinsam mit ihrer Tochter Elia (10) Tickets für die „MobyKlick“-Lounge gewonnen hat. In der Mitte des Rathausmarkts liegen auf Paletten gepolsterte Kissen, auf denen die ausgewählten Gäste in einem abgesperrten Bereich sitzen können. „Es ist ein richtig schöner Abend“, fügt Hasenkux noch hinzu.

Theaterleiterin Jasmin Frantzen vom Spectrum-Kino Norderstedt verkauft Popcorn und Nachos an die Besucher.

Foto: Annabell Behrmann

Bereits am Freitag gab es die Komödie „Der Vorname“ unter freiem Himmel zu sehen. Davor spielte Sänger Lukas Droese seine teils selbst komponierten Lieder. Rund 500 Besucher waren schon an diesem Abend gekommen. „Das Open-Air-Kino kommt gut an bei den Norderstedtern. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder stattfinden kann“, sagt Organisator Thomas Will.

Denn: Ob das Wochenende für Film-Liebhaber wiederholt wird, steht noch nicht fest. Alle fünf Jahre wird über den PACT Norderstedt-Mitte, einem Zusammenschluss von Kaufleuten rund um die Rathausallee, neu abgestimmt. PACT veranstaltet neben der Musikmeile auch das Freiluft-Kino. Über die Zukunft der Gemeinschaft soll frühestens in den kommenden Wochen entschieden werden. Die Norderstedter jedenfalls würden ihr Open-Air-Kino vermissen.