Die Beratungsstelle „Kleine Riesen“ in Norderstedt feiert am Mittwoch, 4. September, zehnjähriges Bestehen mit einem Vortrag im Rathaus.

Marihuana, Alkohol oder andere Drogen: Die Ambulante und Teilstationäre Suchthilfe (ATS) in Norderstedt hilft Kindern, Jugendlichen und deren Eltern.

Norderstedt Was Eltern tun können, wenn Kinder süchtig sind

Norderstedt.. Jedes siebte Kind in Deutschland wächst in einer suchtbelasteten Familie auf. In Norderstedt unterstützt seit zehn Jahren die Fachstelle „Kleine Riesen“ der Ambulanten und Teilstationären Suchthilfe (ATS) Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern. „Die Entwicklung ist positiv. Das Angebot wird intensiv genutzt“, betont Dr. Hans-Jürgen Tecklenburg, Leiter der ATS.