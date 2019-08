Bekommt Norderstedt eine eigene Brauerei?

Norderstedt.. Die Hopfenliebe ist sehr beliebt, das Norderstedter Brauhaus immer gut gefüllt. Die Attraktivität hat nur einen Nachteil: Im Keller kann nicht ausreichend Bier gebraut werden. Deswegen soll Norderstedt eine eigene Brauerei bekommen. „Damit wollen wir die große Nachfrage nach dem Norderstedter Pils und den Stadtteilbieren bedienen“, sagt Rajas Thiele-Stechemesser – und schon wird es kompliziert, denn: Er ist zum einen Geschäftsführer der städtischen Gesellschaft Mehrzwecksäle Norderstedt (MeNo) GmbH, die neben der Hopfenliebe auch das Kulturwerk und die TriBühne betreibt, und zum anderen der Privatmann Rajas Thiele-Stechemesser, der die Brauerei bauen will: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagt er.

Der mögliche Standort der Brauerei an der Stormarnstraße gegenüber des Kulturwerkes am Stadtpark.

Foto: Burgmayer, Andreas / Hopfenliebe Norderstedt

Der Neubau soll auf der Sandfläche gegenüber dem Parkplatz für Besucher von Kulturwerk und Stadtpark hochgezogen werden. Aber, und das betont der Ideengeber immer wieder, keinen geregelten Gastrobetrieb anbieten. Der bleibe der Hopfenliebe am Rathaus vorbehalten. Dennoch wird es Tische, Stühle und Gasträume geben, sogar ein Hochzeitszimmer im zweiten Stock, das einem Fass nachempfunden werden soll. Dort könnten Paare, die im Stadtpark um die Ecke heiraten, die Nacht verbringen. „Wir wollen gezielt Veranstaltungen anbieten, Frühschoppen mit Brauereibesichtigung, Tage der offenen Tür und uns auch Reisegruppen öffnen“, sagt Thiele-Stechemesser.

Im Kessel im Keller soll achtmal so viel Bier gebraut werden wie jetzt, aktuell sind es 1000 Liter. „Das Norderstedter Pils ist nach fünf Wochen fertig und nach einer Woche weggetrunken“, sagt der Biersommelier. Das Problem sei die Lagerung, es gebe nicht ausreichend Kapazitäten im Brauhaus, erweitert werden könne nicht. „Außerdem haben schon andere Gastronomen bei uns nachgefragt, und auch der Handel würde unser Bier in Norderstedt und Umgebung gern vertreiben“, sagt Thiele-Stechemesser. Er will Braukessel und Lagertanks auch für andere Craft-Bier-Erzeuger öffnen, „vielen geht es ähnlich wie uns“.

Fünf Millionen Euro soll der Neubau kosten. Um die Summe zu finanzieren, geht Thiele-Stechemesser, wie er sagt, Wege, die es für ein solches Projekt in Deutschland noch nicht gegeben hat: „Wir wollen ein Gemeinschaftsprojekt starten und zwei Millionen Euro von den Norderstedtern einsammeln, den Rest über die Bank finanzieren.“ Eine Finanzeinlage sei ab 10.000 Euro möglich. Die Summe soll mit zwei Prozent pro Jahr verzinst und zurückgezahlt werden, wenn das Projekt nicht zustande kommt. Interessierte können auch einmalig für 69 Euro „Hopfenliebhaber“ oder für 96 Euro im Jahr „Hopfenliebhaber Premium“ werden und erhalten im Gegenzug Vergünstigungen. Thiele-Stechemesser hofft, dass auch Norderstedter Unternehmen das Projekt unterstützen werden (weitere Auskünfte bei Thiele-Stechemesser, 0151/16 56 63 73).

Gegenwind kommt aus der Politik

Es würden neue Arbeitsplätze geschaffen, die Stadt könne ihr Prestige mit einem neuen Marketing-Element verbessern, die Norderstedter hätten ein neues Identifikationssymbol, Gäste transportierten das Image von der Stadt mit eigener Brauerei ins Ausland – das sind nach Ansicht des Initiators die Pluspunkte, die eine Brauerei in der Stadt biete. Zudem wäre der Weg von der Brauerei zum Brauhaus kurz und diene dem Klimaschutz.

Spannend bleibt, ob aus der Idee jemals Wirklichkeit wird. Bis Mai 2021 soll das Finanzierungskonzept stehen. Finden sich nicht ausreichend Geldgeber, will Thiele-Stechemesser das Projekt begraben.

Gegenwind kommt von der Politik. „Als der Initiator uns die Pläne vorgestellt hat, haben wir eine Stunde lang zum Teil sehr emotional diskutiert“, sagt Peter Holle, Vorsitzender des Hauptausschusses. Da habe die Stadt alles bezahlt einschließlich der Ausbildung von Thiele-Stechemesser zum Biersommelier, und jetzt geht er. Der Brauerei-Initiator will und muss seinen Posten als Geschäftsführer der MeNo aufgeben, wenn er in leitender Funktion für die Brauerei arbeiten würde.

Dann müsste ein Nachfolger gefunden werden. Und wenn der das Brauhaus „in die Grütze fährt“, sind 400.000 Euro für Ausbau und Ausstattung der Hopfenliebe weg, Geld, das aus dem städtischen Haushalt, also von den Steuerzahlern stammt, gaben die Politiker zu Bedenken. „Ein weiterer Knackpunkt sind die Markenrechte“, sagt Holle, der das Projekt grundsätzlich begrüßt, aber wichtige Fragen geklärt wissen will. Wem gehören die Marke „Hopfenliebe“ und die Norderstedter Biermarken? Ist die Stadt Eigentümerin, stelle sich die Frage, ob die privatwirtschaftlich betriebene Brauerei das Bier ohne Zustimmung der Stadt brauen kann. Kann die Stadt Lizenzgebühren kassieren, muss sie am Gewinn beteiligt werden? Oder sollte sie sich komplett zurückziehen und auch das Brauhaus am Rathaus privatisieren? „Wir werden dazu eine Anfrage für den nächsten Hauptausschuss einbringen“, sagt Holle.

Die Politiker haben einen Hebel, um das Projekt zu Fall zu bringen: Das Grundstück, auf dem die Brauerei gebaut werden soll, gehört der Stadt.