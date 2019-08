Drei Wochen Vollsperrung auf Bundesstraße 432

Kreis Segeberg.. Die Bundesstraße 432 ist so etwas wie die Hauptschlagader im Kreis Segeberg – und diese muss von Montag an auf einem Teilabschnitt für drei Wochen voll gesperrt werden.

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) saniert bis voraussichtlich Mittwoch, 25. September, die schadhafte Fahrbahn der Bundesstraße zwischen den Gemeinden Leezen und Borstel. Gleichzeitig zur Fahrbahn wird auch der daneben verlaufende Radweg erneuert. Die Sanierung könne aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung erfolgen, heißt es in einer Mitteilung des LBV.SH. Für den regionalen und überregionalen Verkehr zwischen Norderstedt und der Kreishauptstadt bedeutet die Sperrung eine enorme Belastung – ganz zu schweigen von den kleinen Gemeinden an der B 432, die den Umleitungsverkehr aufnehmen müssen.

Gearbeitet wird in zwei Bauabschnitten. Von Montag an und bis zum 9. September wird zwischen dem Ortsausgang Leezen und Groß Niendorf die Straße aufgerissen. Der zweite Bauabschnitt sorgt zwischen dem 10. und 21. September für eine Vollsperrung zwischen Groß Niendorf und der Abfahrt nach Seth. Schließlich müssen zwischen dem 22. und 25. September Fahrbahnmarkierungen aufgebracht und die Bankette bearbeitet werden. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet: in der kommenden Woche von Leezen über Neversdorf auf die Autobahn 21 (Abfahrt Bad-Oldesloe-Nord), und dann über Glinde und Grabau zurück zur B 432. Wer Zeit hat, kann von Leezen aus über Heiderfeld, Todesfelde, Stuvenborn und Seth fahren. Beim zweiten Bauabschnitt führt die Umleitung über Groß Niendorf, Neverstaven und Tönningstedt.

Die Buslinien 7550, 7551 und 7570 dürfen bis zum 6. September auf der B 432 fahren – aber langsam, was zu Verzögerungen führen wird. Danach heißt es bis zum 9. September auch für Busse: Umleitung. Dann dauert die Fahrt 30 Minuten länger. Vom 10. bis zum 17. September ist wieder die langsame Fahrt auf der B 432 möglich, ehe wieder die Umleitung gefahren und mit 20 Minuten Verzögerung gerechnet werden muss.