Kaltenkirchens Marcussen-Orgel erklingt wieder

Kaltenkirchen.. Etwa alle 20 Jahre kommt ein Orgelbauer in die Michaeliskirche nach Kaltenkirchen und zerlegt das Instrument, das reichlich Staub angesammelt hat und nicht mehr sauber klingt, in seine Einzelteile. Pfeife für Pfeife (es sind 1500 Stück), Taste für Taste – das gesamte Innenleben der Orgel wird auseinandergenommen. Die kleinste Pfeife misst gerade einmal zehn Zentimeter, die größte sechs Meter. Kein Wunder also, dass die Marcussen-Orgel aus dem Jahr 1880 erst nach mehreren Wochen wieder zusammengebaut wird und spielfähig ist. 20.000 Euro lässt sich die Kirchengemeinde den TÜV für „die Königin“ kosten.

Mit zwei besonderen Konzerten soll die Wiederinbetriebnahme der Orgel an diesem Wochenende gefeiert werden. Am heutigen Sonnabend von 20 Uhr an wird Kirchenmusiker Daniel Zimmermann ein reines Orgelkonzert mit Stücken von Johann Sebastian Bach spielen. Dabei ist eine Video-Installation für die Zuhörer besonders hilfreich: Im Altarraum wird eine große Leinwand den Organisten zeigen, sodass auch vom Sitzplatz des Zuhörers der Spieler zu sehen sein wird. Im Anschluss an das Konzert hält der Förderverein für Kirchenmusik Snacks und Getränke bereit.

Am Sonntag wird dann die Orgel erstmals wieder prächtig im Gottesdienst zu hören sein: Das Michaeliskirchen-Orchester spielt Werke von Bach und Georg Philipp Telemann für Streichorchester, drei Trompeten, Pauken und obligate Orgel. Der Familiengottesdienst beginnt um 11 Uhr, die Predigt hält Pastor Tilman Fuß.

Im Anschluss an den Gottesdienst zeigt Daniel Zimmermann allen Interessierten von 12.30 Uhr an bei einer Orgelführung auf der hölzernen Empore, was sich genau an der Orgel verändert hat und welche Entdeckungen bei den Arbeiten am Instrument gemacht wurden. Dabei präsentiert er auch die klanglichen Möglichkeiten dieser besonderen Orgel. Zimmermann hat sich zwölf Semester im Hauptfach mit dem Instrument beschäftigt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei, um eine Spende wird jedoch gebeten.